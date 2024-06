El cubano Oscar Ruiz Moreira, ex director del 'Noticiero Nacional Deportivo', llega a EE UU

La Habana/Tele Rebelde pierde a otra pieza clave debido al éxodo que vive la Isla. Oscar Ruiz Moreira, quien por mucho tiempo fue el director estelar del Noticiero Nacional Deportivo, abandonó el país y desde mayo pasado se encuentra en Estados Unidos. “Tele Rebelde pierde a uno de los buenos en la mezcla profesional y como persona”, señaló en Facebook el periodista Yasel Porto.

Ruiz Moreira, quien también estuvo al frente del programa Glorias Deportivas, “se podría decir que era el mejor en el plano personal entre todos los directores de televisión del canal, a pesar del ambiente siempre bien complejo y cuestionable que se ha vivido en este lugar”, subrayó Porto.

En la Isla permanecen la esposa de Ruiz Moreira y su hija a la espera de poder reunirse coj él en poco tiempo en Estado Unidos. “Ojalá pronto pueda reencontrarse con toda su gente querida, para que la añoranza y la distancia dejen de dar al traste con la posibilidad de un mejor futuro”, señaló Porto.

Oscarito, como le conocían, se mantuvo 35 años en el medio televisivo, “su vida”, como reconoció en una entrevista que publicó este jueves Televisión Cubana. “En ella he crecido, estudiado, trabajado en algo que me llamó la atención desde pequeño y donde me he visto realizado como persona”.

“Han sido injustos conmigo, pero nunca ha dependido ni de mi profesionalidad ni de la calidad de mi trabajo, y siempre me ha enseñado a llegar al final de las cosas”

Sin embargo, Ruiz Moreira también señaló que en la televisión “han sido injustos conmigo, pero nunca ha dependido ni de mi profesionalidad ni de la calidad de mi trabajo, y siempre me ha enseñado a llegar al final de las cosas”.

En la misma entrevista, el realizador, que inició su carrera como asistente de producción, lamentó que en la actualidad muchos jóvenes se crean que, porque se gradúan en el Instituto Superior de Arte, o hacen un videoclip, ya son directores de televisión y, “eso es otra cosa, tiene que ver con intentar sentir lo mismo que quien ve el producto desde su casa”.

En su larga trayectoria Oscarito dirigió el Noticiero del mediodía, el Noticiero ANSOC del Canal Habana, el noticiero Ponte al día y el Noticiero Nacional Deportivo. Además se encargó de programas remotos sobre deportes y participó en los Juegos Olímpicos.

La salida de Ruiz Moreira se suma a la del narrador y comentarista deportivo Ángel Luis Fernández, que hace unos días llegó a Miami a través del parole humanitario, que hasta mayo pasado había favorecido a 95.000 cubanos desde su entrada en vigor en enero de 2023.

El pasado 4 de mayo, se informó de la llegada a Estados Unidos de Ángel Andrés Hernández Vargas, Andy Vargas. La figura “icónica” de la emisora Coco y en especial del equipo Industriales, “fue reclamado por uno de sus dos hijos, residente en Miami”.