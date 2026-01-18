Ningún cubano recibió el año pasado residencia por razones humanitarias en España

La Habana/En 2025 ningún cubano recibió autorización de residencia por razones humanitarias en España. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, a lo largo del año se presentaron 225 nuevas solicitudes, se emitieron 40 resoluciones favorables, 331 fueron rechazadas y están en archivo 1.177 expedientes, la mayoría presentadas en años anteriores.

Cuando las solicitudes de protección internacional son denegadas, según información oficial, terminan en “órdenes de salida” del país, aunque esta resolución no siempre llega a ejecutarse.

La dependencia resolvió un total de 160.951 solicitudes de asilo, un 67,2% más que en el año anterior. Lo que sitúa a España como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea, por detrás de Alemania y Francia. Además, representa la mayor cifra desde que se creó la oficina en 1992.

Cifras de la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat), revelan que entre 2020 y 2025, los cubanos solicitantes de asilo son “personas jóvenes, con el grupo de 18 y 34 años predominando en casi la mitad de las solicitudes de asilo (48,91%), seguidos por personas entre los 35 y 64 años de edad (37,49%). El 10,83% de los solicitantes tienen menos de 14 años”.

En ese período 7.000 cubanos quedaron pendientes de respuesta, el mayor valor hasta el 1 de septiembre del año pasado, con un promedio mensual de 5.415 personas sin recibir respuesta para finales de ese mes.

Los datos publicados por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) revelan que los venezolanos presentaron 85.413 peticiones, un 59,2% del total. Le sigue Mali, con 16.004, Colombia (14.524), Perú (3.511) y Senegal (3.333).

El año pasado, precisa la OAR, se presentaron más de 3.000 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se resolvieron 2.242 expedientes, lo que supone un aumento de más del 146 por ciento frente a 2024.

La apatridia es un procedimiento dirigido a identificar entre los solicitantes a las personas que no sean consideradas como nacionales por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifiesten carecer de nacionalidad, según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954.

Además se ha otorgado protección temporal a 30.625 personas desplazadas por la invasión rusa a Ucrania, lo que eleva a más de 262.000 el número de ciudadanos amparados por esta figura en España.