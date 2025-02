Los cubanos contribuyeron al aumento de 3.000.000 de migrantes irregulares en EE UU en cuatro años

La Habana/Los cruces irregulares de cubanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos y nicaragüenses, además del parole humanitario y la aplicación CBP One fomentados por la Administración de Joe Biden, contribuyeron al aumento en 3.000.000 de “inmigrantes no autorizados” en Estados Unidos entre 2019 y 2023. De acuerdo con un reporte del Instituto de Política Migratoria (MPI), en este último año se registró una población de 13,7 millones de migrantes irregulares. “El país no había visto aumentos anuales tan grandes desde principios de la década de 2000”, subraya.

En el documento elaborado por un grupo independiente de expertos no partidistas con sede en Washington, se señala que entre 2010 y 2019 la cifra de migrantes irregulares se mantuvo estable. “La creciente represión política en Cuba, Nicaragua y Venezuela alimentaron nuevos desplazamientos” en 2021, lo que coincidió con la recuperación de la economía estadounidense tras la pandemia.

De acuerdo al Instituto de Política Migratoria, en 2023 había en EE UU 13,7 millones de migrantes irregulares

“Al mismo tiempo, la crisis económica y los episodios de inseguridad en América Central y del Sur, los estallidos de violencia de pandillas en el Caribe”, se agrega en el reporte.

Entre los 12,8 millones de migrantes contabilizados por el país estadounidense en 2023, de ellas 171.958 cubanos. A principios de ese año “la Administración Biden creó dos nuevos procesos de libertad condicional humanitaria: un programa que permite a los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con patrocinadores estadounidenses viajar a Estados Unidos por su cuenta y mediante el uso de la aplicación CBP One, que permite a los migrantes programar una cita en un puerto de entrada”, recuerda el MPI.

Las cifras empezaron a disminuir el año pasado, según el documento por "mayores niveles de aplicación de la ley por parte de México y una serie de restricciones al asilo” a meses de culminar la gestión de Biden. En los últimos dos meses de 2024 ningún cubano llegó a Estados Unidos a través del parole humanitario. El programa que entró en vigor en 2023 y autorizó viajes a 110.970 ciudadanos finalizó con la llegada de Donald Trump.

Bajo el Gobierno del republicano, EE UU está dando prioridad a las deportaciones que residen de manera irregular en el país y ha endurecido la vigilancia en la frontera. Este martes la Guardia Costera retornó en el buque Raymond Evan a 16 balseros que fueron interceptados a 15 millas al suroeste de Gun Cay (Bahamas).

El oficial de la Guardia Costera Brodie MacDonald advirtió que “seguirá ejecutando fielmente nuestra misión de seguridad fronteriza en el Estrecho de Florida y el Mar Caribe” y deportarán a quienes intenten ingresar de manera ilegal. Desde el comienzo del año fiscal 2025, el 1 de octubre, las autoridades han retornado a 98 cubanos, en comparación con los 749 registrados en el año fiscal 2024.

Este martes la Guardia Costera retornó en el buque ‘Raymond Evan’ a 16 balseros que fueron interceptados en Bahamas

Mientras tanto, decenas de venezolanos, colombianos, haitianos, nicaragüenses y peruanos que fueron deportados de Estados Unidos a México han comenzado a cruzar la frontera de Nicaragua, en su camino de retorno hacia sus países de origen, o bien hacia Costa Rica o Colombia en busca de trabajo, según informaron ellos mismos este martes a la prensa local.

Los migrantes han cruzado el puesto de control fronterizo Las Manos, límite entre Honduras y Nicaragua, tras los cambios en la política migratoria implementados por el Gobierno de Donald Trump, según los testimonios que ofrecieron a Radio ABC Stereo, una emisora de referencia en la zona norte de Nicaragua.

El venezolano Gustavo Enrique Gallardo dijo a ese medio que ingresó a Estados Unidos el 20 de diciembre de 2024, pero que al asistir a la cita migratoria lo detuvieron durante 45 días y posteriormente fue deportado a México. “Vamos hacia Venezuela. Dicen (en EE UU) que somos delincuentes, pero somos padres de familia”, afirmó el originario de Maracaibo.

Joel Martínez dijo que su historia fue similar a la de Gallardo, con la diferencia que él solo estuvo detenido un mes y luego enviado a México.

En ese viaje de retorno también van los venezolanos Milagros Rodríguez, su esposo y sus tres hijos, a quienes, según sus declaraciones, les negaron las citas de migración y, una vez que el permiso original expiró, los deportaron a México.

Las Manos es uno de los tres puestos de control fronterizo y ruta internacional que comparten Honduras y Nicaragua. En territorio nicaragüense se localiza en el municipio de Dipilto, departamento de Nueva Segovia, a 255 kilómetros al norte de Managua.