La demora en los trámites migratorios alimenta el mercado de documentos falsos en Chiapas

“El problema de fondo no es la migración sino un sistema que no actúa con celeridad”, dice un abogado a ‘14ymedio’

Ciudad de México/Cubanos, haitianos, chinos y hasta africanos han recurrido al tráfico de documentos en Chiapas ante la desesperación y lentitud en los trámites para regularizar su situación migratoria ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). De acuerdo con un reportaje de la cadena Telemundo, los migrantes han llegado a pagar de entre 500 a 1.500 dólares por tarjetas de residente falsas para poder conseguir empleo y algunos servicios, mientras que por un acta de nacimiento el costo es de 4.000 dólares.

“Entre 2021 y 2026 se registró un repunte en la expedición de actas en el Registro Civil, así como la supuesta celebración de contratos de matrimonio propiciado por la falta de respuesta en los trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comar”, reconoce a 14ymedio el abogado José Luis Jiménez.

Para él, "el problema de fondo no es la migración sino un sistema que no actúa con celeridad. Esta falta de certeza ha abierto la puerta a redes de coyotaje y falsos gestores que venden documentos, algunos apócrifos”.

Los migrantes también han recurrido al matrimonio por conveniencia. Según el abogado Jiménez, con esta estrategia, “los migrantes solicitan su regularización ante el INM bajo el esquema de reunificación familiar previsto en el art 139 del reglamento de la Ley de Migración”.

El activista y director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis García Villagrán, comentó a este diario que algunos mexicanos “habrían recibido pagos de entre 20.000 y 30.000 pesos para simular uniones con personas extranjeras, principalmente de origen cubano y haitiano”. Según el documento que se solicite, así es el costo, las actas de nacimiento mexicanas son las más caras.

Para darnos una idea de las irregularidades, plantea García Villagrán, “de cada 100 niños registrados como hijos de extranjeros, 99 no existen”. El activista señala la Oficialía 1 del Registro Civil de Tapachula como uno de los sitios en que se han llevado a cabo trámites ilícitos.

Mileidis, una cubana que regularizó su situación migratoria el año pasado, dice a 14ymedio que los coyotes te abordan en las colas de la Comar. “Esta gente está loca, te piden miles de dólares y te dicen que te dan la [tarjeta] permanente, pero es mentira”. Un venezolano depositó 1.000 pesos (58 dólares) en Western Union al número de un coyote, de 3.500 pesos por una tarjeta de residencia temporal, que le da accesos a un trabajo y servicios de salud. “Le dieron una copia”.

Sin embargo, la mujer asegura que los coyotes también ofrecen actas de nacimiento y matrimonios con mexicanas y mexicanos, pero que ha disminuido su presencia a las afueras de las oficinas de la Comar.

El letrado Jiménez advierte de que no existen elementos para demostrar que el documento es falso, pero los agentes de Migración conocen las estratagemas y los extorsionan: "Muchas de estas personas tratan de salir del estado de Chiapas y en los retenes migratorios, sobre todo los de las Choapas y Minatitlán , Tabasco y Oaxaca, los agentes de Migración detienen a los cubanos, haitianos, chinos y les dicen que el papel es falso”.

Los agentes meten a los migrantes en carpas y “sin comida ni agua y bajo la presión y amenaza de que los van a encarcelar por varios años y luego deportar, les piden que digan cómo obtuvieron los documentos”. Jiménez subraya que “lo hacen para saber quién vendió el pastel y no lo compartió”.

La titular del Registro Civil del Estado de Chiapas, María Dolores Estrada Gordillo, asegura a este diario que “no tolerará la corrupción” y, como prueba, menciona el caso de los tres empleados de Tzimol y Tuxtla Gutiérrez, Artemio N, Juan N y Jorge N, detenidos como parte de una red de corrupción. Se detectó gracias a elementos obtenidos a través de las redes sociales y denuncias ciudadanas”, se ufana la funcionaria.

Los detenidos enfrentan acusaciones por los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de informática por la expedición. Aunque no hay sentencia, según Estrada Gordillo, “el caso está abierto, es necesario continuar con las investigaciones”.