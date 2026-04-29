Derechos Humanos en México elimina sin explicaciones la exigencia para agilizar los trámites de miles de migrantes

Cifras del Centro de Dignificación Humana señalan que en la frontera sur se encuentran varados 60.000 migrantes.

El Gobierno no se puede permitir el “evidenciar irregularidades”, por ello bajó el documento, dice un abogado

Ciudad de México/La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh) eliminó sin explicación alguna la petición a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y al Instituto Nacional de Migración (INM) para agilizar los trámites de los migrantes varados en Tapachula. “El documento hacía referencia a violaciones de imposible reparación y confirma las irregularidades de organismos del Gobierno”, dice a 14ymedio el abogado José Luis Pérez.

Las autoridades no han dado explicación de por qué han eliminado el documento publicado en el portal de la Comisión, que decía: "CNDH exhorta a COMAR e INM a fin de agilizar trámites en favor de personas migrantes en Tapachula".

El documento oficial era un “llamado busca prevenir afectaciones graves a la integridad, salud y seguridad jurídica de quienes esperan resolución migratoria”, según publicó el diario Alerta Chiapas.

El abogado precisó que desde que llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia, han salido de Tapachula 18 caravanas migrantes. “Los dejan que se organicen, que avancen y, según bajo resguardo de los agentes migratorios, pero estas movilizaciones fueron disueltas entre Chiapas y Oaxaca”.

El abogado precisó que desde que llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia, han salido de Tapachula 18 caravanas migrantes.

Cifras del Centro de Dignificación Humana señalan que en la frontera sur se encuentran varados 60.000 migrantes, miles de cubanos entre ellos. El letrado recuerda que la crisis en la región se agravó con el cierre de EE UU desde la llegada de Donald Trump, en enero pasado, y la cancelación del programa CBP One.

“Si a ello le agregas los migrantes deportados por EE UU, entre ellos cubanos, que han sido recibidos por la Administración de Sheinbaum, gente que queda en el abandono sin papeles ni opciones, Chiapas es el epicentro de una crisis migratoria”.

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas confirma a este diario que miles de estos migrantes se han ubicado en los municipios de Huixtla, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Salto de Agua.

Pérez, quien tomó la llamada a las afueras de la Comar en Tapachula, denunció “la ineptitud y negligencia” de la titular de la Comar, Carmen Yadira de los Santos Robledo. “Los migrantes son citados y pasan horas bajo el sol porque la carpa que pusieron es insuficiente, y todo para que les digan que se reprograma y esperen un correo”.

En julio pasado, el Centro de Dignificación Humana denunció la dilación en los procesos que tenía la Comar. “Exigimos que sean atendidos conforme a derecho, a la ley de asilo y protección complementaria y refugio”. Además se hizo referencia a que los migrantes “no tienen dinero para pagar abogados”.

“Ninguna institución o dependencia que tiene que ver con el tema migratorio se hace responsable”, agregó el Centro.