Desmantelan una red que vendía a cubanos actas de nacimiento mexicanas

Tapachula se ha convertido en un centro de estancia para cientos de cubanos, ante el cierre de la frontera de EE UU

En la trama participan funcionarios públicos y se llegan a pagar hasta 4.000 dólares por un documento

Ciudad de México/Una alerta desde Houston, Texas, destapó una red dedicada a expedir actas de nacimiento mexicanas en al menos tres municipios de Chiapas (Tapachula, Motozintla y Comitán), al sur de México, utilizadas por ciudadanos cubanos para realizar trámites en consulados mexicanos en Estados Unidos.

A través de un documento firmado por Juan Carlos Hernández Wocker, cónsul de México en Houston, el pasado viernes, se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana que se habían detectado “múltiples casos de personas nacidas en Cuba que presentan actas de nacimiento expedidas por oficinas de Registro Civil en México”.

Según el consulado, entre el 15 y el 21 de enero pasado, hubo una serie de solicitudes de trámites por parte de personas que afirmaban tener nacionalidad mexicana. “Al entrevistar a las personas, expresaron haber nacido en Cuba y no tener un vínculo con México”, indicó. Además, reportó que, luego de indagar más, los cubanos reconocieron que los documentos “fueron obtenidos de manera fraudulenta por una persona en Tapachula (en la frontera con Guatemala), quien se encarga de enviar actas mexicanas a nacionales cubanos, para realizar trámites en los consulados de México”.

Los documentos en apariencia son legales. Están registrados en los sistemas oficiales del país y cuentan con Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada. No obstante, presentan irregularidades, como la falta de anotaciones marginales y la ausencia del número de certificado de nacimiento, elementos indispensables para su validez legal.

“No es un asunto nuevo”, cuenta a este medio Ángeles Mariscal, experimentada reportera en Chiapas, quien agrega que “autoridades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal en México) les dan desde actas de nacimiento, constancias de residencia o permisos de tránsito. Todo falso. Es un gran negocio”.

De acuerdo con una nota publicada este lunes en Televisión Azteca, una de las dos televisoras más importantes del país, se llegan a pagar hasta 4.000 dólares por un acta de nacimiento mexicana. Los precios podrían variar un poco “dependiendo de la urgencia y el contacto”.

En el negocio participan todos. “Desde el Ayuntamiento de Suchiate (frontera con Guatemala), que es donde entran, funcionarios del Registro Civil, Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y el INM (Instituto Nacional de Migración) son parte de la red”, dice a 14ymedio una fuente del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, una ONG con sede en Tapachula que brinda apoyo a migrantes en su tránsito por México.

Esa red, señalan, “es grande y difícil de desarticular”. Una de las causas es que “los migrantes van de paso y pocos se quedan a denunciar”. Debido a ello, indican, “no les dan seguimiento a las denuncias, por lo que es difícil comprobarlo y tomar acciones”.

La ONG recuerda que ha habido algunos migrantes que han denunciado, pero en la mayoría de los casos “no quieren problemas, sino continuar”.

Luego de la alerta en Houston y la investigación de la Cancillería mexicana, fueron identificados tres hombres que trabajaban en el Registro Civil del municipio de Tzimol, vecino a Comitán, al sur de Chiapas. Artemio N, Juan N y Jorge N fueron acusados de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de informática por la expedición de estos papeles.

En el caso de los cubanos no se ha hecho público si enfrentan una acusación formal. Sin embargo, podrían enfrentar un proceso penal por falsificación de documentos, uso de documento falso y falsedad de declaraciones, con penas que pueden ir desde los dos hasta los seis años de prisión.