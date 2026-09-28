EE UU deporta a un cubano que perdió su cita migratoria por estar en coma inducido

La Habana/Los casos de los cubanos Juan Héctor Villafaña Cedeño y Antonio Frómeta Ascón son una buena muestra de las violaciones a los derechos humanos por las que Amnistía Internacional (AI) considera que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos debe desaparecer. Según denunció la secretaria general del organismo, Agnès Callamard, este mismo lunes, se han documentado "homicidios, detenciones e incomunicación arbitraria y discriminatoria", e incluso "posibles desapariciones forzadas".

Sin llegar a esos extremos, Villafaña Cedeño comprobó en carne propia cómo actúa el ICE. Tal y como cuenta él mismo en un video que envió al periodista Mario J. Pentón, lo detuvieron cuando se presentó ante las autoridades migratorias de San Antonio, Texas, para explicar los motivos por lo que no se presentó en la fecha señalada ante la Corte. "No pude explicar que estaba en un coma inducido y que duró varios meses en los que estuve luchando por mi vida", contó. El migrante entendía que tenía un plazo de 30 a 180 días para explicar por qué faltó a la Corte. Sin embargo, no le permitieron exponer sus razones.

Villafaña Cedeño dice que mientras estuvo preso se enfermó de los nervios y así, bajo esas condiciones, fue subido a un avión y lo deportaron a Cuba.

El hombre asegura que sigue "expectorando de los pulmones" y sus secreciones son oscuras. "Yo sé que no estoy bien". Además, dice que ha tenido que comprar los medicamentos en el mercado negro pero no se ha podido realizar una tomografía. "En casa me ponen los tratamientos para más o menos yo poder soportar este proceso".

Villafaña Cedeño ingresó a EE UU el 27 de septiembre de 2023, lo hizo por Nogales Arizona "con la cita CBP One". Tras el proceso, le entregaron "un parole de dos años". Durante su estancia se dedicó a trabajar y trató de cumplir con los estatus para legalizar su estancia.

Antonio Frómeta Ascón lleva más de un año bajo custodia del ICE debido a que Cuba no lo aceptó 2025. / El Paso Matters

Otro es el caso de Antonio Frómeta Ascón, lleva más de un año bajo custodia del ICE debido a que Cuba no lo aceptó 2025 y el migrante se negó a ser deportado a México "por la inseguridad del país".

Frómeta Ascón fue detenido el 14 de agosto de 2025 en West Palm Beach, Florida, durante la Operación Tidal Wave. De acuerdo con el historial citado en el caso, tenía antecedentes por agresión en Palm Beach y fue condenado a cinco años de libertad condicional. Un año después de cumplir la sentencia, un juez emitió una orden de deportación luego de que no se presentara a una audiencia migratoria.

Según el medio El Paso Matters, ICE intentó deportarlo a Cuba en noviembre de 2025, pero las autoridades cubanas no lo aceptaron. Posteriormente, el hombre se negó a ser trasladado a México y argumentó temor por su seguridad. "Soy cubano, no mexicano", afirmó.

En marzo, el migrante presentó una petición de hábeas corpus ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas para cuestionar que continúe encarcelado sin que exista una deportación que pueda ejecutarse.

El caso se relaciona con el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en Zadvydas v. Davis (2001), que establece criterios para la detención de personas con órdenes de expulsión cuando su deportación no puede concretarse. El Gobierno de EE UU señaló en julio pasado que el plazo para ejecutar la expulsión "actualmente se desconoce".

El caso también tomó otra dimensión debido a que Frómeta asegura haber presenciado los momentos previos a la muerte del también cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, quien falleció el 3 de enero mientras estaba bajo custodia de ICE.

El médico forense del condado de El Paso determinó que Lunas Campos murió por asfixia causada por compresión del cuello y el torso y clasificó el fallecimiento como homicidio. "Lo esposaron y vi que lo golpeaban mientras se lo llevaban. Lo asesinaron, no hay otra manera de decirlo", agregó.

En un informe publicado el viernes pasado, AI detalla situaciones que considera irregulares durante las operaciones de control de la inmigración de esta agencia del Gobierno de Donald Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington. La lista de acusaciones de AI es extensa: "Homicidios ilícitos, algunos de los cuales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones en régimen de incomunicación arbitrarias y discriminatorias, incluso posibles desapariciones forzadas, en algunos casos en condiciones de confinamiento, que podrían violar la prohibición de la tortura; y represión violenta de protestas pacíficas", entre otros.

Todo ello es lo que lleva a la secretaria general de la ONG a sentenciar: "Ya basta, tenemos que abolirlo".