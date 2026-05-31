Una familia cubana abandonada en Macedonia del Norte destapó el negocio de una red de coyotes

Las autoridades reiteraron que la red captaba a los migrantes cubanos a través de las redes sociales, grupos privados y contactos familiares con la promesa de “un viaje seguro” hasta España.

Los cubanos, entre los que iba una mujer enferma de cáncer, pagaron 8.000 euros a los traficantes

La Habana/“Casi muero en un campo de refugiados”. Esta fue la denuncia de una de las integrantes de una familia cubana que fue abandonada en un campo de refugiados de Macedonia del Norte tras pagar 8.000 euros (9.328 dólares). El testimonio fue crucial para desmantelar la red trasnacional dedicada al tráfico de migrantes y que la Policía española, en colaboración con Europol y la Policía de Serbia, detuviera a ocho de sus integrantes.

A los migrantes los dejaron sin comida, sin asistencia y sin posibilidad de continuar el viaje. “Son tan despiadados que cobraban por adelantado el total del trayecto a España y luego los dejaban tirados”, señaló la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales.

Entre los integrantes de la familia “viajaba una persona enferma de cáncer que necesitaba tratamiento médico urgente y un menor de edad”, según el avance de las investigaciones que publicó el diario Málaga Hoy.

Sin recursos, los cubanos abandonaron el campo de refugiados y de manera clandestina cruzaron las fronteras hasta llegar a España. La ruta que les habían prometido los coyotes tenía escalas en Belgrado, Macedonia del Norte, Grecia e Italia antes de llegar a su destino.

Las autoridades reiteraron que la red captaba a los migrantes cubanos a través de las redes sociales, grupos privados y contactos familiares con la promesa de “un viaje seguro” hasta España. “Los migrantes no dejan de ser víctimas. Querían un futuro mejor”, agregaron.

Pese a las pruebas, se indicó que ninguno de los detenidos ingresó en prisión provisional. / Policía Nacional de España

La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales reconoció que “cada vez hay más presión migratoria y nuevas rutas terrestres y marítimas”.

El responsable de la investigación aseguró al mismo medio que a los migrantes los “metían en cuartos hasta a ocho personas, donde lo único que tenían eran colchones y ahí los tenían esperando durante días o semanas”.

Según las pesquisas, la red de tráfico habría facilitado la entrada clandestina en España de al menos 40 ciudadanos de origen cubano a cambio de cantidades próximas a los 3.000 euros (3.498 dólares). “Si se les caía un eslabón de la organización, como ya habían cobrado, les daba igual” y los abandonaban, como sucedió con la familia que los denunció.

Se ha confirmado que la organización facilitó al menos 27 operaciones de inmigración irregular desde 2021. Sin embargo, se cree que la cifra real podría superar ampliamente el millar de personas trasladadas.

Pese a las pruebas, se indicó que ninguno de los detenidos ingresó en prisión provisional. Para evitar su huida a otro país, el juzgado les retiró el pasaporte mientras la investigación sigue abierta.