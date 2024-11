Isla Mujeres, convertida en "cementerio de balsas" por los cubanos que llegan a México

No se sabe cuántos migrantes tocaron tierra: "No hay delito", dicen las autoridades

Ciudad de México/“Isla Mujeres se está convirtiendo en un cementerio de balsas abandonadas usadas por los cubanos para llegar a México”, dice Javier Robles, un pescador que es propietario de un catamarán que renta a turistas en Cancún (Quintana Roo). El pasado fin de semana varios migrantes de la Isla desembarcaron en Costa Mujeres, confirmó la televisora TV Azteca Yucatán.

En la embarcación rústica con el nombre Esperanza que fue hallada por un habitante de la localidad mientras corría con su perro por la playa, había dinero cubano, ropa, latas con comida y algunas garrafas con combustible.

“Nadie sabe o no quieren informar”, subraya el pescador, que en 2022 contó a 14ymedio sobre el incremento de viajes clandestinos desde la Isla. “Entre junio pasado y lo que va de noviembre se han encontrado tres embarcaciones en la playa. ¿Cuántos cubanos llegaron? No se sabe. ‘No hay delito’, dicen las autoridades”.

Una embarcación cubana fue abandonada en junio pasado sobre las rocas en Playa de Mascotas. / Por Esto

Una lancha de pescadores con matrícula PR5348F5a “quedó en junio pasado sobre las rocas en Playa de Mascotas, ubicada en la colonia La Gloria”, cuenta Robles. “Se dio aviso a las autoridades, pero se limitaron a tomar fotos”. A inicios de octubre, se enteró por pescadores que en la zona conocida como El Riíto “unos cubanos apenas vieron cerca la playa, saltaron y se perdieron en las calles”. La balsa de Costa Mujeres, dice, “va a quedar en la playa, igual y se la lleva el mar”.

No sólo en Isla Mujeres los balseros cubanos han abandonado sus embarcaciones precarias. A 360 kilómetros de distancia, en Puerto Progreso, este lunes medios locales informaron sobre el desembarco de al menos nueve balseros que lograron mezclarse entre la población. Las autoridades locales confirmaron a 14ymedio que no existía un operativo sobre el ingreso de cubanos. El Instituto Nacional de Migración (INM) también confirmó que no se tienen denuncias del arribo de extranjeros por mar.

Robles cuenta que los coyotes han regresado a Isla Mujeres ante “los operativos de seguridad desplegados en la Biósfera de Sian Ka'an —en la parte continental, unos 160 kilómetros más al sur—, una reserva que antes carecía de vigilancia porque no le agradaba a los turistas extranjeros verse rodeados de la Policía”.

En el sitio conocido como ‘El Riíto’ quedó otra balsa de la que desembarcaron cubanos a inicios de octubre. / Por Esto

El policía municipal Dagoberto Canul asegura que no hay reportes oficiales de llegadas clandestinas a Isla Mujeres. El desembarco más reciente del que se tiene conocimiento es el de 25 balseros cubanos, a inicios de octubre, en una playa cercana al hotel Villa Kin. Entre enero y octubre un total de 102 migrantes irregulares fueron puestos a disposición de Migración.

Las llegadas ilegales vía marítima han sido denunciadas por Naciones Unidas desde 2021 en su informe Mar adentro: migrantes y náufragos en el mar. Graviel García, un cubano originario de La Habana, confirmó en 2022 a este diario las salidas clandestinas desde Pinar del Río. “Nunca contacté al coyote, sí sé que cobraban 7.000 dólares, mucho para ese peligro”, dijo entonces.