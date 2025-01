México rechaza la solicitud de refugio a los migrantes, denuncia un cubano

La Habana/Ciudad de México/La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) asegura que bajaron casi un 44% las solicitudes de migrantes en 2024. Según cifras oficiales, atendió en ese año a 78.975 migrantes, es decir, un 43,8% menos que los de 2023, cuando acudieron a alguna de las nueve oficinas de la comisión un total de 140.720 extranjeros.

Para muchos cubanos, sin embargo, no es que hayan bajado las solicitudes de asilo, sino que México está respondiendo a ellas negativamente. Así, Osiel Rodríguez, que asegura que la Comar le rechazó la solicitud de asilo como a al menos otros 30 cubanos el día en que acudió a la oficina que está en Tapachula, fronteriza con Guatemala. Las autoridades mexicanas, cuenta a 14ymedio, le indicaron que “no era un perseguido político” y consideraron que había abandonado la Isla por “problemas económicos”.

A Rodríguez le otorgaron, en su lugar, un salvoconducto con el que puede permanecer en el país un máximo de 20 días. En su relato, el cubano insiste en que realmente salió por la “persecución” que sufrió y las “amenazas del régimen” al hacer público su descontento por la situación del país. “En Cuba no hay libertad, te dan cárcel por pensar diferente”.

A Rodríguez le otorgaron, en su lugar, un salvoconducto con el que puede permanecer en el país un máximo de 20 días

Osiel Rodríguez está desesperado por ir a EE UU: “Como sea, pagando a un coyote o en caravana, pero tengo que estar el día 16 en la frontera de Piedras Negras y poder cruzar antes de que Trump tome protesta”.

Según dice, a la aplicación CBP One no ha podido ingresar. “Está fallando, sigo intentando, pero no sé si logre ingresar”.

Donald Trump advirtió que endurecerá las leyes migratorias desde el día uno de su mandato. Entre las medidas está el cerrar la aplicación CBP One. Desde su entrada en vigor, también en enero de 2023, hasta diciembre pasado, más de 904.500 personas han logrado programar sus citas para presentarse en la frontera.

En Tapachula, el Instituto Nacional de Migración instaló 12 retenes para evitar que los casi 30.000 migrantes que se encuentran en el estado puedan avanzar. “Nos están cerrando los caminos, nos retienen y nos retornan a Tapachula”, denuncia el guatemalteco Tonatiuh Gómez. “No quieren problemas cuando Trump llegue a la presidencia, eso dicen los soldados”.

Las autoridades locales aseguran que la preocupación en Chiapas es combatir a las redes de tráfico de personas. Este martes desinstalaron 30 cámaras de videovigilancia en la Frontera Hidalgo y Suchiate, con las que grupos criminales monitoreaban a los migrantes para “extorsionarlos y secuestrarlos”, señaló la fiscalía estatal en un breve comunicado.

“Está fallando, sigo intentando, pero no sé si logre ingresar”

Por su parte, en Estados Unidos organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes criticaron que la Ley Laken Riley, aprobada este martes por la Cámara Baja del nuevo Congreso, al considerar que facilitará el plan de deportaciones masivas del presidente electo, Donald Trump, y eliminará el debido proceso para acusados de delitos no violentos.

La iniciativa, si es aprobada este viernes por el Senado, fortalecerá la posición de Trump, quien asume el poder el próximo 20 de enero, para desencadenar deportaciones masivas y permitirá la discriminación racial a la hora de castigar delitos no violentos, subrayó este miércoles la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (Aclu).

El proyecto ordena a las autoridades migratorias la detención de inmigrantes indocumentados acusados de cometer robos y otros delitos no violentos para su deportación.