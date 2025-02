México da trabajo temporal a 500 migrantes, entre ellos varios cubanos, que piden refugio

Ciudad de México/La cancelación de las citas CBP One con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos dejó varados a miles de migrantes en la ciudad mexicana de Tapachula, en Chiapas, fronteriza con Guatemala. Entre ellos, el plan B es ahora “evitar la deportación”. Por eso, como la cubana Yumili Acosta, han presentado una solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Esto, dice Acosta, le permite evitar ser detenida por los agentes de Migración y, además, conseguir trabajo.

De hecho, el gobierno estatal reactivó a inicios de este mes el programa de empleo temporal por tres meses para 500 migrantes con trámites ante la Comar. Acosta recibe 1.250 pesos (61,59 dólares) semanales por jornadas de cinco horas de lunes a viernes. El trabajo consiste en barrer calles, recolectar basura y pintar espacios públicos.

La mujer, de 27 años, asegura que a la Isla no regresa. “En La Habana quedó familia, pero yo no me doy para atrás. Tengo familiares que tienen cuatro años en Florida y confían en seguir allá, así que yo buscaré quedarme en México a esperar un cambio de la política”, cuenta a 14ymedio.

El empleo es por tres meses con un salario semanal de 1.250 pesos (61,59 dólares). / EFE

Los cubanos Ana María Hernández y Yaniel Ponce de León se conocieron en Tapachula y comparten un cuarto. “Cuando Trump cerró la puerta y empezaron a hablar de deportaciones, la única opción para nosotros fue buscar el asilo”, comenta la joven, originaria de La Habana.

Ponce de León acudió a la sede migratoria el sábado 25 de enero tratando de averiguar los documentos que le pedían para el refugio. Un funcionario le explicó que el trámite tardaba de cuatro a seis meses, que mejor abandonará el país si no quería ser deportado. Esa misma noche fue testigo de una redada en el Parque Bicentenario, un sitio de reunión para varios migrantes.

“Los agentes llegaron en las perreras (camionetas) a revisar documentación, mientras varios militares armados de la Guardia Nacional cerraron las calles. Pedían los trámites de refugiado, casi nadie los tenía y se llevaron como a 60. Los que quedaron dijeron que los encerraron en la estancia Siglo XXI”, contó Ponce de León.

El joven de 24 años cuenta que muchos migrantes han dejado de salir a las calles, “tienen miedo a que los abandonen cerca de la frontera con Guatemala, donde los secuestran, les roban o los extorsionan”.

La cubana Anaeliet Salgado dice que el salario que recibe le sirve para pagar una renta. / Captura de video

El director director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis García Villagrán, denunció que Migración “se ha vuelto un ente represor de los migrantes”, incluso, “todo aquel que no tenga un documento que les permita tener certeza jurídica, lo detienen, no le dan el debido proceso. Que quede claro, no hay un debido proceso y en ipso facto, sin la persona tener derecho al asilo, refugio, lo deportan”.

Anaeliet Salgado es otra cubana que es parte de las cuadrillas con 10 migrantes que barren calles en Tapachula. Los 5.000 pesos (246,29 dólares) mensuales que recibe le sirven “al menos para pagar donde quedarnos”. Lamentó que con los cambios en la política migratoria de EE UU, ella junto a cientos de migrantes quedó varada y sin un futuro.

Sin embargo, prevalece entre los migrantes la falta de oportunidades. El venezolano José Carrasco cuenta a 14ymedio, que “la gente se aprovecha, te pagan 120 pesos (casi 6 dólares) al día en los restaurantes, descargando camiones o acarreando material de construcción”.

Aunque productores de mango, plátano y café lamentaron el rechazo de los migrantes para cosechar. Rodolfo Gómez aseguró a Diario del Sur que estas personas prefieren limpiar parabrisas o vender dulces, que aceptar un trabajo con un salario superior al mínimo, que en el estado de Chiapas es de 278,80 pesos (13,79 dólares) diarios.