Al menos mil cubanos, entre los migrantes varados en Tapachula por el retraso en los trámites

Alexander Mori y Bárbara García esperan respuesta a su cita CBP One

Ciudad de México/La lentitud en la respuesta a la cita a través de la aplicación CBP One mantiene varados desde agosto en Tapachula, Chiapas, a los cubanos Alexander Mori y Bárbara García. “A varios venezolanos les llegó la respuesta en cuatro días, pero yo, que realicé el trámite desde hace dos meses, no he tenido respuesta”, cuenta Mori a 14ymedio. El abogado defensor de migrantes José Luis Pérez asevera a este diario que hay al menos mil cubanos en esa misma situación.

Este habanero de 27 años dice que él ha realizado el trámite hasta en tres ocasiones, la última fue el jueves 26 de septiembre. “Estamos desesperados, la gente llega y se va, pero nosotros seguimos acá, sin movernos”.

Pérez dice que Mori, al igual que otros migrantes, cometió un error: la cita se realiza y se debe de esperar respuesta. “Cada intento es partir de cero, deben tener paciencia”, insta.

Durante su estancia en Tapachula, Mori conoció en el parque central Miguel Hidalgo a Bárbara García. Originaria de Matanzas y de 29 años, fue detenida en una redada por agentes Migración el 2 de septiembre e ingresada en la estación migratoria Siglo XXI. La matancera viajaba con su padre y un sobrino, pero mientras se encontraba detenida ellos recibieron respuesta a su cita CBP One y tuvieron que trasladarse a la Garita Internacional de San Ysidro, en Tijuana.

El párroco Heyman Vázquez atribuye el incremento del flujo migratorio a la “dilación” en los trámites / EFE

“Mi familia ya está en Texas, ellos han logrado cumplir el sueño, pero yo sigo aquí, a la espera de respuesta a la cita”, comenta. García pasó 20 días encerrada, “amenazada con una deportación si no pagaba 1.000 dólares”. Su sobrino pudo visitarla luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) le otorgó la forma migratoria múltiple, un permiso de 20 días de estancia condicional y que le permitió viajar hasta la frontera.

“Un día llegaron los agentes, nos pasaron lista y nos liberaron. De inmediato relicé el trámite y estoy a la espera de respuesta”, comenta.

El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, aseguró a Diario del Sur que actualmente hay 45.000 migrantes, la mayoría de Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Cuba varados en Tapachula. El común denominador de estos grupos son “persecución política, religiosa, xenofobia, violencia, inseguridad, pobreza y falta de oportunidades”.

El párroco del municipio de Suchiate, Heyman Vázquez, atribuye el incremento del flujo migratorio a la “dilación” en los trámites. El religioso denunció la falta de atención del INM, esto ha provocado que las personas queden expuestas a la violencia de grupos criminales.

“El Estado ha sido omiso ante la situación de violencia en la región, así como en sus obligaciones de investigación y sanción de violaciones a derechos humanos”, afirma el párroco. Prevalecen los “delitos de agentes públicos” y de Migración tanto por “la omisión como en colusión con grupos criminales”.