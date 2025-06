Miles de camioneros, entre ellos cubanos, temen perder su licencia por no hablar inglés

Madrid/Miami/Hace semanas que Julio se sorprendió con el anuncio de una oferta en Hialeah (Florida) para sacar por solo 1.200 dólares una licencia de CDL (licencia comercial para conducir). El documento es necesario para poder manejar un camión en EE UU, donde el 15% de la profesión está copado por latinoamericanos, según el Departamento de Transportes. “Ahora entiendo las generosas rebajas. ¡Tremendo!”, exclama al enterarse de que ya está en vigor la orden que obliga a superar un examen de inglés para obtener el permiso.

Julio, que llegó de Cuba hace dos años, tiene una pequeña empresa de logística y la medida, firmada por Donald Trump el pasado 28 de abril y en vigor desde el miércoles 25 de junio, le ha caído como un jarro de agua fría. “Mi compañía no tendría mucho sentido. El 90% del valor de mi trabajo radica en que mis chóferes no hablan el inglés suficiente como para negociar las cargas con los brokers”, cuenta a 14ymedio.

La legislación actual ya tenía previsto que, “para operar un vehículo comercial, un conductor debe leer y hablar el inglés lo suficiente para conversar con el público en general, para entender las señales de tráfico de la carretera en el idioma, responder a consultas oficiales, y hacer entradas en informes y registros”, señala la orden ejecutiva, publicada en la página de la Casa Blanca”. La norma firmada por Trump afirma que, pese a ello, “este requisito no se ha aplicado en años y las carreteras de América se han vuelto menos seguras”.

Los conductores que no puedan demostrar su dominio del inglés podrían enfrentar multas de entre 5.000 a 10.000 dólares

A partir de ahora, los conductores que no puedan demostrar su dominio del inglés podrían enfrentar multas de entre 5.000 a 10.000 dólares, además de la revocación de su licencia. Lo mismo ocurriría con las empresas de camiones que contraten a trabajadores que no puedan acreditar su nivel de inglés.

La orden presidencial indica que “los conductores de vehículos comerciales de motor que no cumplan con los requisitos de competencia lingüística en inglés (ELP) de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa) serán suspendidos de sus funciones” y no ofrece ningún plazo de adaptación temporal, hasta el punto de que ya ha aparecido el primer caso en redes de una persona retirada del servicio hasta que acredite su competencia.

“De todos los chóferes con que he trabajado, dos no hablan absolutamente nada de inglés”, afirma Julio. “Sin embargo, se saben todas las piezas del camión y saben lo que significan las señales. Además, utilizan mis servicios para ayudarlos a traducir en tiempo real si están en algún apuro”, agrega.

El cubano mantiene la esperanza de que los exámenes no sean demasiado complicados, de lo contrario, considera, “miles o decenas de miles se verían afectados”. Uno de ellos, un familiar cercano, que días atrás le había planteado la posibilidad de obtener la licencia pero tenía muchas dudas sobre si podía usarla más adelante. El estatus legal de cientos de miles de migrantes, pendiente de los cambios de la Administración y los numerosos recursos judiciales, no ayuda a tener certezas de nada.

“Nosotros ofrecemos clases de inglés para las personas que no están muy capacitadas”, cuenta la empleada de una escuela de CDL en Florida

“Nosotros ofrecemos clases de inglés para las personas que no están muy capacitadas”, cuenta la empleada de una escuela de CDL en Florida. La situación no está aún muy clara, ya que los cursos básicos que ofrecían estas academias para presentarse al examen no garantizan los conocimientos que se exigirán ahora, cuando se prevé un examen escrito complementario. La trabajadora indica que el costo de un paquete de 40 horas para prepararse para la prueba de CDL asciende a 2.500 en automático y 3.100 en manual.

Rasiel, camionero durante 11 de los 13 años que lleva en EE UU y entusiasta votante de Trump, es favorable a la medida y argumenta que es lógico que se exija acreditar lo que en teoría ya exigía la ley. “Cuando te hacen una inspección, el policía, si tú no sabes comunicarte por lo menos a nivel básico de inglés, pasa muchísimo trabajo para poderte hacer una revisión rutinaria para el vehículo. Es normal que tengan que poner unas normas para poder facilitarle también las cosas a la Policía”, señala.

Aunque, según cuenta, a él le costó trabajo poder comunicarse y fue aprendiendo “poco a poco, con los años”, cree que la medida es “normal” y no tiene que ver con un supuesto “odio al inmigrante”. Algunas asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes afirman, por el contrario, que el requisito pone en riesgo miles de empleos importantes para el país y creen que, por muy sencillo que sea el examen, no será tan fácil de superar por el estrés que genera. “Si no es el idioma que utilizas a diario, puede que te pongas un poco nervioso y pienses: ‘¿Y si digo algo equivocado?’”, dijo a Associated Press Jerry Maldonado, presidente de la junta directiva de Laredo Motor Carriers Association, en Texas, que agrupa a más de 200 empresas de transporte.

La Casa Blanca afirmó que la medida es parte de la seguridad pública del país y que pone solución a un problema muy importante, a la vez que Trump declara que “los camioneros de Estados Unidos son esenciales para la fortaleza de nuestra economía, la seguridad de nuestra nación y el sustento del pueblo estadounidense”.

El presidente de EE UU firmó, a principios de marzo, una orden ejecutiva que declaraba el inglés como lengua oficial del país, un estatus que no le daba hasta ese momento la legislación preexistente. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, también ha desaparecido la página de la Casa Blanca y su cuenta de X en español, que antes seguían millones de personas. Según datos de 2022, al menos 68 millones de ciudadanos estadounidenses hablan una lengua que no es el inglés, cantidad que ha crecido –aunque no haya cifras– en los últimos tres años por el incremento de la inmigración.