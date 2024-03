Una ONG mexicana detecta 51 casos de migrantes cubanos con sífilis

México/Los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) se han incrementado en los últimos meses entre los migrantes que ingresan por Tapachula (Chiapas). El año pasado, la Brigada Callejera Elisa Martinez aplicó 5.000 reactivos y 42 casos dieron positivo a sífilis, de ellos “35 eran cubanas y cubanos y este año tenemos otros 16”, dice a 14ymedio Madrid Romero, presidenta de la ONG de apoyo a la mujer.

A Romero le sorprendió el elevado número de migrantes de la Isla con esta infección, cuando Cuba pregona un nivel de “atención súper en salud”. Sin embargo, una de las pacientes le contó a la activista que el sector de la salud, que junto a la educación ha sido emblema por excelencia de la propaganda castrista desde los inicios de la Revolución, ha sufrido una debacle y “no hay medicamentos”. Pese a que la mujer sabía que tenía la infección, fue hasta que estuvo en Tapachula y que la ONG le brindó las dosis gratuitas, que pudo tratarse.

La escasez de condones en Cuba podría explicar el alto nivel de infecciones venéreas en la muestra de Chiapas. La doctora Deglis Luciano, jefa del Programa de ITS en la provincia de Guantánamo advirtió a la prensa oficial en enero pasado de que la escasez de preservativos en las farmacias y centros de salud estaban pasando una dura factura a las familias cubanas con un repunte de las ITS, así como de embarazos no deseados y abortos.

Entre enero y octubre de 2022, en la Isla aumentaron los casos de síndrome de flujo vaginal -una enfermedad que genera en las pacientes ardor, fetidez, irritación y molestia al orinar-. Además de los contagios de sífilis y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

La activista Madrid Romero subraya a este diario que, de los siete casos con VIH detectados en 2023 en Tapachula entre los migrantes, se encontraban “una cubana, otra guatemalteca, una hondureña y un salvadoreño, además de tres mexicanos”.

Romero lamenta la falta de apoyo de la Administración de Andrés Manuel López Obrador a un problema de salud que traen los “migrantes desde su país de origen” y que se ha ido incrementando. “Al Gobierno no le interesa. Cuando solicitas pruebas para aplicar y condones para repartir, siempre argumentan que no hay”, denuncia.

La negativa contrasta con la campaña de la Secretaría de Salud que promueve el “acceso gratuitos a condones en México como un derecho”. Romero cuenta que la ONG con presencia en 27 estados del país ha tenido que buscar financiamiento para poder aplicar reactivos, donar medicamentos y obsequiar condones.

La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la alta seroprevalencia de sífilis y herpes genital en migrantes en tránsito en Chiapas desde 2022. Un estudio transversal aplicado en tres albergues en Tapachula a 462 personas arrojó que el 4,5% tenía sífilis y el 29,9% dio positivo a virus herpes simple tipo 2.

La campaña de prevención de la organización se ha extendido a bares, cantinas y centros nocturnos de la frontera sur de México con Guatemala, donde por necesidad ha llegado la migración que carece de “documentos para su estancia legal”. En estos sitios predomina la “explotación laboral con pagos que van de entre los 20 a los 50 pesos por día”.

Entre los migrantes, Romero también ha atendido a “personas transgénero que salen huyendo de la delincuencia organizada ante el temor a ser asesinadas”.