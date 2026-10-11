Dos personas en una motocicleta asesinan a balazos a un cubano en Cancún

De acuerdo con la policía, en el sitio en que asesinaron al cubano se encontraron siete casquillos.

Las autoridades confirman a ‘14ymedio’ que ninguna persona se ha presentado a identificar a la víctima

Ciudad de México/No hay ningún detenido por el asesinato del cubano Juan “N”, confirmaron a 14ymedio las autoridades del estado de Quintana Roo. El hombre de aproximadamente 30 años fue acribillado este sábado por dos hombres que “aparentemente lo venían siguiendo en una motocicleta y cuando vieron la oportunidad, le dispararon”, confirmó un oficial que pidió el anonimato.

Una de las líneas de investigación es que se trata de un ajuste de cuentas. Una llamada al 911 alertó sobre varios disparos en la avenida Talleres, en la Región 101 del municipio de Benito Juárez. A ocho kilómetros del Parque de Las Palapas, donde a inicios de este mes apareció en una barda el mensaje: “Fuera cubanos que no respeten México”.

Las autoridades rechazan que este asesinato tenga relación con alguna campaña de xenofobia hacia la comunidad. “Se están revisando las videocámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la zona para tratar de ubicar a los responsables”, dijo el oficial.

De acuerdo con la policía, en el sitio se encontraron siete casquillos. “Fue un ataque directo”, precisó el uniformado. “Hasta el momento nadie se ha presentado a reclamar el cuerpo”. La víctima tiene diversos tatuajes y “se está verificando si estaba de manera legal en el país”.

Hace unos días el oficial Enrique García, reconoció que hay casos de extorsión, venta de drogas, prostitución y despojos de vivienda

Hace unos días el oficial Enrique García, reconoció en charla con 14ymedio que hay casos de extorsión, venta de drogas, prostitución y algunos intentos de despojos de vivienda, pero que estos "son de un grupo reducido y focalizado en la zona de la Pequeña Habana".

A finales de septiembre fueron detenidas dos personas por el asesinato a balazos a un estomatólogo en el estacionamiento de una plaza comercial sobre la avenida Tulum, a la altura de la Supermanzana 2, en el municipio de Benito Juárez. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señala a Yael como el autor material del crimen y al cubano Jordan como el encargado de vigilar los movimientos del médico.

De acuerdo con el fiscal estatal Raciel López Salazar, el migrante de la Isla estuvo vigilando a la víctima. Jordan reportó la hora de llegada del profesionista a su consultorio, las personas que ingresaron al lugar y la hora en que abandonó el lugar.

Esto le permitió al homicida preparar el asesinato, incluso, acudir a consulta para que le realizara una limpieza dental, “esto con el propósito de identificar a su objetivo”. El día del ataque, explicó López Salazar, “Yael se acercó al odontólogo y le disparó en siete ocasiones. Después abandonó del sitio”.

Según las autoridades, el móvil del crimen fue pasional, por lo que no se descartan otros involucrados.

Yordan enfrenta cargos como cómplice de asesinato, por lo que podría pasar hasta 25 años en prisión.