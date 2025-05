La Policía mexicana rescata a ocho cubanos por cuya liberación pedían 200 dólares

Ciudad de México/Una llamada telefónica a las autoridades alertó el viernes pasado sobre el secuestro y extorsión de ocho cubanos en una casa del estado mexicano de Chiapas. “El grupo fue interceptado en el cruce fronterizo con Guatemala y con el pago de 50 dólares los llevarían a Tapachula, pero los terminaron encerrando en una vivienda deshabitada en El Nance”, un poblado de menos de 300 habitantes, contó a 14ymedio un funcionario de la Secretaría de Seguridad del Pueblo que se identificó como Abel.

De acuerdo con la misma fuente, los secuestradores eran una pandilla de jóvenes que se dedicaban al narcomenudeo. “Portaban armas y con ellas intimidaron a los migrantes, les quitaron las mochilas y el poco dinero que llevaban, además de los celulares. En la casona donde se encontraban, les dijeron que para continuar su camino debían de pagar 200 dólares cada uno”.

Según Abel, la alerta que recibieron fue sobre el tráfico de migrantes y droga, por ello se pidió el apoyo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (Frip), una unidad de élite creada en diciembre de 2024 para combatir el crimen organizado en el estado.

“Las indagatorias siguen su curso, pero el lugar, al parecer, es usado como bodega y está entre maleza, por lo que no se descarta que en algún momento fuera usado para ocultar droga”, explica Abel.

El grupo de migrantes que fue secuestrado por unos pandilleros en el estado de Chiapas. / Facebook/Secretaría de Seguridad del Pueblo

Desde el pasado viernes los migrantes quedaron a cargo de la Fiscalía de Migrantes y del Instituto Nacional de Migración. “El reporte no informa de detenidos. Por lo que han mencionado los cubanos de los secuestradores, se trata de cinco jóvenes no mayores de 20 años”.

En las últimas dos semanas, las autoridades han rescatado a 38 migrantes –19 cubanos entre ellos– en Tapachula. “Pese a los operativos en la frontera con Guatemala, siguen llegando extranjeros, aunque ya no en gran número”.

Carlo, un venezolano de 38 años, aseguró a este diario que el futuro para los migrantes es incierto en Tapachula. “Necesito comer. Si no tengo el papel de Migración no me dan trabajo. Las tiendas antes te ofrecían 1.000 pesos (51 dólares) a la semana, ahora te dicen que sin papeles son 600 pesos (dólares). No quiero regresar a Caracas, pero el dinero es muy poco acá”.

Este venezolano contó que los trabajos temporales que ofrece el gobierno son para unos pocos. “No hay lugar para el migrante, sea joven o viejo. No importa si eres profesional. A una mujer de 24 años con estudios contables, le dijeron en una tienda que necesita el permiso de la Comar o no hay trabajo”.

Este migrante asegura que “muchos pagan por documentos” (amparos) para que no los expulsen, pero “eso no sirve de nada”.