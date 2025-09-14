La Policía de México detiene a tres cubanos por el robo de 66.000 dólares

Imagen de los tres cubanos detenidos en Yucatán por el delito de robo a casa habitación.

Yalesky, Rolando y Yoel David son acusados de ingresar a dos viviendas en Yucatán y sustraer dinero, joyas y celulares

Ciudad de México/Los cubanos Yalesky, Rolando y Yoel David fueron detenidos el pasado sábado por el robo de 1.219.000 pesos mexicanos (66.098 dólares) en dinero en efectivo, alhajas y otros artículos. Según el Código Penal en el estado de Yucatán, los detenidos podrían pasar hasta dos años en prisión y una multa.

Según datos ofrecidos por la Secretaría de Seguridad Pública, la semana pasada los cubanos forzaron las entradas de dos viviendas ubicadas en la colonia Leandro Valle, al noreste de Mérida.

La investigación señala que del primer domicilio sustrajeron 54.000 dólares y alhajas por valor de 80.000 pesos (4.337 dólares). De la segunda casa obtuvieron un botín de 35.000 pesos (1.897 dólares) y 50.000 pesos (2.710 dólares) en joyas y celulares.

Las autoridades dieron parte al Instituto Nacional de Migración para determinar el estatus de los migrantes

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado precisó que Yalesky, de 50 años, aseguró ser comerciante. Rolando, de 32 años, dijo desempeñarse como chofer de un vehículo de un taxi, mientras que Yoel David, de 26 años, trabaja como repartidor de comida.

La presencia de cubanos se ha incrementado en Yucatán. En mayo pasado, las autoridades de Tizimín entregaron a Migración a dos mujeres y seis hombres de la Isla que habían naufragado. Estos migrantes fueron detenidos cuando caminaban con mochilas y una maleta a orillas de la playa del puerto de El Cuyo.

El policía local Dagoberto Canul a 14ymedio alertó sobre las llegadas clandestinas y recordó que en marzo pasado se registró el arresto de dos pescadores de Progreso por el traslado de 14 cubanos en dos lanchas. Se documentó el pago de entre 5.000 y 7.000 dólares, de los cuales los lancheros se quedan con 300 dólares por persona.