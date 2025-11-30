Una red de coyotes ofrece por WhatsApp traslados desde Cuba a México por 1.500 dólares

Los cubanos JUan y María, entrevistados por 'Milenio', aseguran que la ruta con coyoes es peligrosa.

Anael, un cubano en la Ciudad de México, asegura que es el gancho para atraer, pero el costo total puede llegar a los 5.000 dólares y “tu vida está en peligro”

Ciudad de México/“Con 1.500 dólares apenas te alcanza para el boleto de avión a Managua”, asegura Anael, un cubano que se encuentra en la Ciudad de México, sobre la red de coyotes que reportó el diario Milenio este domingo en un video. El migrante confirma que hay grupos criminales que operan a través de WhatsApp, “te ofrecen una ruta segura, pero cuando estás en la travesía cambia todo, te extorsionan y hasta te pueden desaparecer”.

Anael, de 29 años, realizó la travesía y recurrió a los coyotes en Guatemala y en Tapachula (México). Para salir del estado de Chiapas a la capital del país pagó a un coyote 400 dólares. “Me ocultaron junto con otros dos colombianos y un venezolano en un camión que transportaba plátanos y nos dejaron en la Central de Abasto”, precisó.

“El trayecto de la Isla a México tiene un costo total de más de 5.000 dólares”, afirma al tiempo que menciona que no duda de la ruta, sin embargo, “el costo dudo que sea tan poco”.

Según Anael, “te pueden cobrar poco, pero la travesía puede durar varios días en la que debes pagar, además, por la comida. Los coyotes te dejan en una casa y todo te cobran: por sacar dinero o comprar cosas. Si no tienes, les piden a tus familiares que les depositen”.

Los cubanos Juan y María, entrevistados por el diario Milenio aseguraron que la travesía duró 20 días. “Se aborda un vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa. Al llegar a Managua un coyote te coloca una pulsera de color y recuerda que a lo largo del recorrido vas a tener que grabar algunos videos para enviar a tus familiares”.

María recuerda que los encargados del grupo les preguntan “si les han dado comida, si están bien y si recomendarían la travesía”. La cubana comenta que estuvieron en fincas con cuartos y con comida, pero “en Guatemala y México todo cambió”. Los encargados son personas que se mueven en vehículos y motos de “alta gama”, que “traen pulseras de oro y fuman marihuana”.

De acuerdo con Juan, otro de los migrantes, “los coyotes te ven como objeto” y en México corre riesgo tu vida. Los suben en carros viejos, hacinados y dura alrededor de 15 horas el trayecto. “El coyote está en comunicación con un halcón (informante) que les dice la ruta por la que hay retenes y qué camino está libre”.

Juan y María fueron dejados en la estación del Metro Moctezuma en la Ciudad de México, donde a partir de ese momento su futuro depende de ellos mismos.

Anael ha iniciado el proceso de refugio ante la Comar en la Ciudad de México, “lo legal cuesta, pagas al agente para que ayude a agilizar los documentos. Los coyotes te cobran 8.000 dólares por documentos, pero son falsos, no tienen validez y puedes ir preso”.

El migrante se encuentra en la alcaldía de Xochimilco, trabaja como ayudante en un mercado, por lo que recibe 280 pesos (unos 15 dólares) por día con comida incluida. Descansa los martes y cuando le den la residencia piensa traer a su hija y esposa.