Rescatan en Tapachula a siete cubanos cuyos secuestradores pedían miles de dólares

Ciudad de México/La Fiscalía General del estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, informó del rescate de siete cubanos –tres mujeres, tres hombres y un menor de edad– cuyos secuestradores exigían 10.000 dólares para liberarlos. Una fuente de la dependencia confirmó a este diario que los delincuentes que los retenían “huyeron”. “Los abandonaron al ver que la Policía llegaba al lugar”.

La localización de los migrantes se produjo tras la denuncia de una conocida del grupo. Según la investigación, los migrantes se encontraban en Tapachula, lugar al que llegaron guiados por un coyote guatemalteco.

La información proporcionada señala que los cubanos fueron trasladados a la sede de la Fiscalía, donde les tomaron sus declaraciones. Según la fuente, los migrantes no han ofrecido mayores detalles “por temor a represalias, debido a que no se recuperaron varios de los celulares”.

Las autoridades dieron aviso a Migración, que se hizo cargo de los cubanos. El menor quedó bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tapachula hasta que se determine el estatus de sus padres.

Desde el pasado 21 de diciembre se encuentran desaparecidos Meiling Álvarez Bravo, de 40 años, y de su nieto, Samei Armando Reyes Álvarez, de 14

Tapachula se ha convertido en un infierno para los cubanos, que se enfrentan a extorsiones por parte de agentes, robos, amenazas y chantajes por parte de coyotes. Desde el pasado 21 de diciembre se encuentran desaparecidos Meiling Álvarez Bravo, de 40 años, y de su nieto, Samei Armando Reyes Álvarez, de 14.

Junto con ellos se encontraban Dairanis Tan Ramos y Elianis, Jorge y Lorena. Sobre el caso no hay avances, en las oficinas de la Fiscalía Estatal dicen no tener ningún dato hasta el momento que confirme que estas personas fueron “secuestradas”. Margarita, la madre de Meiling, no sabe qué más hacer. Todos los días revisa los mensajes que llegan, pero ninguno tiene relación con su hija y nieto. “Todavía nada”, lamenta la mujer, en conversación con este diario.

Meses antes, la ola de secuestros en Tapachula registró otro caso. “Carguen con los cubanos”, ordenó un hombre, radio en mano, a sus cómplices armados, según denunció un testigo. Desde noviembre no se sabe nada de Reynaldo Leyva Izquierdo, de 54 años, Dalviris Domínguez (47), Leonel Gutiérrez (28) y Jorge Luis Gutiérrez López (58) que vieron frustrada su travesía hacia EE UU.

En ese mismo mes, también secuestraron y asesinaron a las cubanas Leydi de la Caridad Rodríguez Acosta y Ana Mercedes Capetillo Savón. Sus cuerpos desmembrados fueron depositados en un tanque de residuos y abandonados en un paraje que conecta las comunidades chiapanecas de Pumpuapa con Nueva Granada.