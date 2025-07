‘Nos tratan como perros’, denuncia un reguetonero cubano detenido en Alligator Alcatraz

El ex alcalde de Miami Xavier Suárez y varias autoridades locales denuncian las condiciones de detención de los migrantes

La Habana/En el nuevo centro de detención migratoria Alligator Alcatraz “nos tratan como perros”. Según reveló el reguetonero cubano Leamsy Izquierdo, La Figura, “no hay nada en el lugar”, además de que “no está preparado para la gente”.

El cantante, que fue detenido la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, contó vía telefónica a su novia Katia Hernández las condiciones de la prisión para migrantes que inauguró el 1 de julio el presidente estadounidense Donald Trump.

“Nos están dando una sola comida al día, en ocasiones con gusanos”, denunció el músico. De acuerdo con los registros judiciales, Izquierdo fue ingresado en el Turner Guilford Knight Correctional Center y se le impuso una fianza total de 6.000 dólares por agresión con arma. Sin embargo, su libertad fue bloqueada por una orden de retención migratoria y el ICE lo detuvo.

La Figura aseguró que no sabe si es de día o de noche. “Las luces permanecen encendidas las 24 horas”. El cubano dijo también que “los mosquitos parecen elefantes, no hay agua para flushear (bañarse)” y pidió que todo se lo hiciera saber a su abogado para que lo subiera a Instagram.

En el complejo que cuenta con más de 200 cámaras de vigilancia, 8.500 metros de alambre de púas, más de 400 agentes de seguridad y que está rodeado de pantanos, caimanes y serpientes para evitar fugas, el reguetonero asegura que hay “más de 300 personas, dando el berro (sufriendo)”. Además de insistir que las carencias son varias. “No hay medicinas para la salud mental”.

El primer alcalde de Miami nacido en Cuba, Xavier Suárez, se manifestó contra Alligator Alcatraz. “Esa instalación representa un riesgo ambiental en un ecosistema tan frágil”, y lamentó que "se trate a la gente con la misma retórica que utilizan”.

Ante las denuncias, la alcaldesa Daniella Levine Cava del condado de Miami-Dade, donde está el nuevo centro de detención, exigió este martes al Gobierno federal y al estatal, acceso para monitorear el sitio, donde la semana pasada negaron la entrada a legisladores del estado de Florida.

Las asociaciones ambientales Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, por su parte, insistieron en su demanda legal para cerrar el centro por sus impactos ambientales.

“Los parques nacionales de nuestro país se consideran la mejor idea de Estados Unidos y este centro masivo de detención en el corazón de los Everglades es una de las peores ideas”, manifestó Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, que encabeza la campaña Stop Alligator Alcatraz.