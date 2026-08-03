Dos venezolanos serán deportados por un motín en un centro donde están detenidos 40 cubanos

Los venezolanos fueron detenidos y trasladados a Tuxtla Gutiérrez, donde serán procesados para su inmediata deportación.

Los incidentes ocurrieron en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula. donde los extranjeros son extorsionados por los funcionarios mexicano

Ciudad de México/Los venezolanos Henderson Villaroel Chopite y Howard David Caballero son acusados de causar disturbios y prender fuego a una colchoneta usada en los dormitorios de la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, estado de Chiapas, donde se encuentran detenidos 40 cubanos, varios de ellos, “deportados por EE UU”.

Los venezolanos fueron detenidos y trasladados a Tuxtla Gutiérrez, donde serán procesados para su inmediata deportación, informaron fuentes de seguridad. El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que las protestas derivaron “de la inconformidad de un grupo de personas extranjeras sobre su proceso migratorio”.

Según denuncia Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., a esta “cárcel migratoria” son llevados los extranjeros que expulsa el Gobierno de EE UU. “Aquí los mantienen en contra de su voluntad por más de 10 días”, afirma a 14ymedio. Los encierran bajo el pretexto de estar a la espera de saber si Cuba los va a aceptar, pero “en realidad ese tiempo es para extorsionarlos”.

García Villagrán asegura que el comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes, “está enterado” de la opacidad al interior de la estación migratoria y del dinero que los agentes exigen a “los familiares de los cubanos que están en Estados Unidos y en la Isla”.

García Villagrán afirma que en la Administración de Claudia Sheinbaum, se tienen reportes de “tres personas fallecidas” en el interior de la estación migratoria

A los migrantes “los tienen incomunicados y no pueden recibir asesoría”. Los que tienen dinero “son orillados a contratar a los abogados que los agentes sugieren, personas que les sacan 30.000 pesos (1.730 dólares) y hasta 60.000 pesos (3.460 dólares) por dejarlos libres” y sin papeles.

De acuerdo con García Villagrán, en la Administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se tienen reportes de “tres personas fallecidas” en el interior de la estación migratoria Siglo XXI, por lo que exigió la renuncia de la coordinadora de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Yadira de los Santos Robledo, y de la encargada de Migración en Tapachula, Farah Gertrudis Cerdio Moisés.

El pasado sábado se informó de disturbios en el interior del lugar. Los migrantes exigían su liberación tras enterarse de la deportación a sus países de origen. De acuerdo con datos actualizados hasta octubre de 2025, el INM deportó a 21 cubanos por “proporcionar información y documentos falsos y por reingresar de manera ilegal al país”. Además, fueron devueltos a la Isla a través de “retornos asistidos otros 74 migrantes y dos niños”.