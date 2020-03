Alcántara aplaza la subasta de la bandera cubana hasta después de la crisis del coronavirus

El artista Luis Manuel Otero Alcántara no realizará por ahora la subasta de la bandera cubana que anunció para este miércoles con la idea de donar el dinero recaudado al Gobierno para ayudar a paliar la crisis provocada por el coronavirus.

Lo dijo este martes el artista en una transmisión en vivo a través de Facebook, un día antes de lo planificado para la obra que generó opiniones muy encontradas en las redes.

"Estoy un poco triste porque se ha malinterpretado mi obra, se ha malinterpretado mi gesto. Mucha gente me ha criticado, está bien, pero mucha gente me ha ofendido". Lamentó que le acusaran de aprovecharse del momento y utilizar la sensibilidad de la gente, para vender la bandera. "Es triste", insistió.

En declaraciones a 14ymedio explicó que con esta obra nunca tuvo la intención de generar una polémica. "A veces hago obras en las que me interesa generar ese parteaguas pero a veces no me interesa eso sino que la gente entienda en una dirección", apuntó.

Ya veré en ese momento a qué le dedicaré el dinero recaudado, la subasta como idea está aún porque me interesa replantearme el sentido de la patria como objeto que se puede vender y comprar y que al final te la compran y te la venden"

"Eso de que el arte es polisémico es real pero el artista debería tener el control exacto de en qué dirección va su obra. Ya que el régimen había respondido que no aceptaba y habían tantos espacios radicales desde ambos lados pensé que la pincha mía entonces era ser flexible y suspender la subasta hasta otro momento, ya que nadie lo es, y sobre todo en un momento de tanto problema que hay con el coronavirus y tantas muertes", agregó el artista.

La idea del artista es realizar la subasta en otro contexto. "Ya veré en ese momento a qué le dedicaré el dinero recaudado, la subasta como idea está aún porque me interesa replantearme el sentido de la patria como objeto que se puede vender y comprar y que al final te la compran y te la venden. De todas formas se cumplió la obra, y funcionó".

En su mensaje público explicó que su idea "no era despertar ningún tipo de rencilla, era generar conciencia". Otero Alcántara terminó la transmisión agradeciendo a todos, incluso a quienes le habían criticado porque lo ayudaron a pensar.

Desde que el artista anunció la obra en sus redes recibió ataques de voces oficiales como el viceministro Fernando Rojas, el promotor cultural Alexis Triana o el vicepresidente de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, Pedro de la Hoz.

