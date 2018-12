"La lucha contra el Decreto 349 continúa", asegura Amaury Pacheco tras ser liberado

En la noche de ayer fueron liberados los artistas Amaury Pacheco y el productor Michel Matos, según informó el propio Pacheco a 14ymedio tras ser liberado.

Ambos fueron detenidos en medio de una ola represiva desatada por la Seguridad del Estado contra una sentada pacífica convocada para el frente de la sede del Ministerio de Cultura como parte de la campaña contra el Decreto 349. Pacheco explicó que su huelga de hambre se mantendrá "mientras exista un artista preso" y que volverían esta mañana al Ministerio de Cultura si Yanelys Núñez y Luis Manuel Otero no eran liberados durante la noche.

Pacheco dijo que al llegar al Ministerio de Cultura el pasado día 3 de noviembre fueron detenidos tanto él como Matos y que pasaron la mayor parte del tiempo en la unidad de policía del municipio Regla. "A Michel lo llevaron primero para Guanabacoa pero luego lo trajeron para el mismo calabozo donde yo estaba en Regla, allí nos interrogaron y me dijeron que si volvía para el Mincult iría preso de uno a tres años", precisó.

Este diario pudo hablar también con la artista Tania Bruguera tras ser liberada la noche del martes luego de su tercer arresto, contando desde que fuera detenida por primera vez al inicio de la protesta. "Me detuvieron desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche pero no me llevaron para una unidad, me dejaron metida dentro del carro hasta las tres y media de la tarde en La Puntilla y luego me llevaron para una casa que está más allá del Parque Lenin, por el Calvario", explicó la artista.

Cuenta que a cada rato los agentes le decían de llevarla para su casa pero al ella manifestar su voluntad de regresar al Ministerio de Cultura esa propuesta se fue postergando hasta que finalmente a las nueve de la noche la dejaron en la puerta de la casa de su madre, en el Vedado. Durante la detención a la artista le brindaron agua y comida a pesar de que ella había aclarado a sus captores que estaba en huelga de hambre y sed.

"Me llevaron para una habitación con una mesa servida con comida, yo le dije que no iba a comer, después me pusieron un pomo de agua fría pero le tuve que pedir que se lo llevaran y más tarde también me brindaron helado pero también me negué", cuenta la reconocida artista.

"Ustedes saben cómo yo reacciono cuando hay alguien preso porque ya pasó en el 2014, yo puedo dialogar sin problemas pero mientras que no haya nadie preso", aclaró Bruguera a la agente.

El músico Sandor Pérez Pita, del grupo Estudiantes sin Semilla, fue liberado también en horas de la tarde pero Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelys Núñez continúan detenidos.

Pacheco afirmó que mantiene su huelga de hambre y sed hasta que liberen al resto de los artistas y que "la lucha contra el Decreto 349 continúa". En un video publicado en sus redes sociales aseguró que todo esta batalla se libra "por el arte, por la libertad de expresión"

Esta mañana, en conversación con 14ymedio, Tania Bruguera aseguró que la intención es regresar hoy al Ministerio de Cultura a exigir nuevamente la liberación de Yanelys Núñez Leyva y Luis Manuel Otero Alcántara para poder establecer un diálogo con la institución y pedir una respuesta.

Artistas de varios países se han movilizado desde este martes a favor de la liberación del grupo de artistas que se oponen al Decreto 349. La directora de la galería Tate Modern de Londres, Frances Morris, expresó en Twitter que estas detenciones ilustran claramente las amenazas a las que son sometidos muchos artistas alrededor del mundo.

Además este miércoles en horas de la tarde se celebrará una sesión pública en el Turbine Hall para decir “No al Decreto 349” y brindar apoyo a los detenidos a través de un micrófono abierto a aquellas personas que deseen intervenir.

El Buró de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado de EEUU escribió en su cuenta de Twitter que "el Gobierno de Cuba sigue criminalizando la libertad de expresión mientras sitia a los artistas y periodistas para desalentar las protestas contra el Decreto 349".

Por su parte Silvio Rodríguez escribió en un comentario del blog Segunda Cita que "puede que el decreto 349 tenga muy buenas intenciones pero estoy seguro de que sería mejor si se se discutiera con los artistas". Agregó que "fue algo cocinado entre pocos" y que según su criterio "una disposición de esos alcances debe tener un origen --y un fin-- más democrático".

"Quizá debiera hacerse una moratoria del decreto, hasta que se discutiera y se resuelve una modificación aceptable. Yo mismo no sé si a partir del año que viene voy a poder trabajar en el exterior como lo he venido haciendo. Lo que me hace recordar que empecé a trabajar por mi cuenta ante la probadísima ineficiencia de los mecanismos de contratación y coordinación estatales", escribió el trovador.

Al cierre de esta nota Deborah Bruguera, hermana de Tania, escribió: " Mientras estaba al teléfono con Tania Bruguera la tte. Coronel Kenia se la llevó en un carro. Justo en la esquina del MINCULT". La artista hizo llegar una declaración pública a nombre " de los artistas que han convocado a la sentada en el Ministerio de Cultura de Cuba" y que su hermana compartió en las redes sociales .

Reproducimos íntegramente el texto:

Hemos decidido hacer una convocatoria a sentarse pacífica y respetuosamente a acampar, meditar, leer poesía, bailar, pintar o realizar cualquier actividad artística frente al Ministerio de Cultura pues:

1: Los artistas de todas las manifestaciones han realizado de manera organizada y por los canales institucionales la solicitud de la derogación del Decreto 349 y su elaboración posterior con la asistencia de los artistas

2: Aún cuando estos grupos se han reunido con dirigentes del Ministerio de Cultura las promesas que estos les han hecho de responderle no se ha cumplido y en su defecto ha salido un artículo de corte técnico en el periódico Granma el 30 de noviembre que justifica la validez del actual Decreto 349 así como también un bombardeo en la televisión nacional de programas con explicaciones a favor del 349 en su actual formato. Esto nos parece indicativo de que no se va a derogar el Decreto 349 pues esta parece ser una acción con la finalidad de poner a la población en contra de nuestras demandas.

3: Se comenta que se harán regulaciones y normativas correctivas para la implementación del Decreto 349. Esto nos parece insuficiente porque dado que el Decreto tiene graves errores de representatividad y pone a los artistas en estado de vulnerabilidad, al criminalizarlos a ellos y a sus obras, no creemos que lo que proceda sea ver cómo implantar el Decreto si no el Decreto en sí.

4: Se acerca el día 7 de diciembre, fecha en la que se hará vigente el Decreto Ley 349. Estamos pidiendo una reunión abierta a todos con el Ministro de Cultura para que nos informe cuál ha sido el resultado de las reuniones realizadas con los artistas y qué sucederá con el Decreto 349.

Queremos recibir del Ministerio de Cultura el mismo respeto hacia nosotros que hemos tenido para con ellos. Seguiremos presentándonos frente al Ministerio de Cultura a pedir nuestro derecho a una respuesta y reunión abierta con todos los artistas.

________________________________________________________________________

