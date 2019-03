Ángel Moya será enjuiciado por "daño" a una patrulla de la policía

Tras pasar 48 horas detenido, entre el sábado y lunes, el exprisionero político y activista Ángel Moya ha sido acusado de "daño a un medio técnico de la Policía".

El sábado pasado, Moya salió a correr, como hace habitualmente, por Lawton, donde la Seguridad del Estado se mantiene desplegada entre el jueves y el domingo para controlar la sede de las Damas de Blanco. "Cuando regresaba de mi carrera, a eso de las 10:00, y por el mismo itinerario de siempre, el oficial al mando del operativo me arresta y me traslada para la unidad de Aguilera", cuenta el activista a 14ymedio. "Me paró, le pregunté qué pasaba y solo dijo: 'monta'".

Una vez en la unidad de Policía, se le impuso una multa de 150 CUP por “intentar violar el dispositivo de seguridad” y, dos horas después, fue conducido a su domicilio por una patrulla. Sin embargo, afirma, en ese momento inició una protesta que provocó nuevamente su inmediata detención.

"Comencé a protestar contra el arresto arbitrario, gritando: ‘abajo la dictadura, libertad para el pueblo cubano, abajo Raúl’". Esa detención fue más violenta, según describe.

“Los patrulleros se bajan, me dejan solo, cierran las 4 ventanillas herméticamente y me dejan bajo el sol. Golpeé los cristales y les dije que los bajaran para que me entrase aire, pero me dijeron que no”, denuncia.

Moya asegura que fue rociado con ‘spray’ pimienta como respuesta a sus intentos por abrir alguna puerta o ventana y poder respirar y, a continuación fue llevado a la unidad de Alamar

Moya asegura que fue rociado con spray pimienta como respuesta a sus intentos por abrir alguna puerta o ventana y poder respirar y, a continuación fue llevado a la unidad de Alamar.

Desde allí fue derivado al policlínico para que revisaran su vista, afectada por el spray, pero el activista se negó a recibir asistencia médica esposado. A su regreso a la unidad, en torno a las 5:00 de la tarde, fue llamado a la instrucción donde mantuvo un encuentro con la teniente Coronel Kenia Morales que le abrió una causa para exigirle el pago de los supuestos daños a la patrulla, y en la que se insta a Moya a pagar los medios técnicos presuntamente perjudicados.

El activista rechazó abonar la multa al considerar que solo se limitó a protegerse del trato policial. Según Moya, su actitud se debió a su legítimo “derecho a la defensa propia contra un medio de la policía que usaron por orden de la Seguridad del Estado para torturarlo y someterlo a tratos crueles inhumanos y degradantes”.

Este lunes, Moya fue liberado en torno a la una de la tarde. “Si deciden llevarme a juicio voy a ir pero no voy a nombrar abogado porque no he cometido ningún delito”, afirma

Este lunes, Moya fue liberado en torno a la una de la tarde. “Si deciden llevarme a juicio voy a ir pero no voy a nombrar abogado porque no he cometido ningún delito”, afirma.

Ángel Moya es uno de los presos políticos que rechazó irse al exilio tras las excarcelaciones de presos de conciencia acordadas por el Gobierno cubano y la Iglesia católica en 2010, un proceso de liberaciones que contó con el apoyo del Gobierno español, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En la actualidad es uno de los impulsores más visibles de la campaña #TodosMarchamos, que demanda “la libertad de los presos políticos cubanos”.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.