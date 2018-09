Anular la boleta, votar No o abstenerse en el referéndum, propone la oposición

La mayor parte de los opositores cubanos han tomado postura frente a la consulta popular convocada por el Gobierno para refrendar las modificaciones a la actual constitución, pero no han logrado una posición común. Las voces disidentes se dividen entre los llamados a la abstención, el voto nulo mediante la escritura de algún reclamo en la papeleta o a votar directamente por el No.

Rosa María Payá, líder de la plataforma Cuba Decide, que promueve un plebiscito vinculante en la Isla para revocar el socialismo, hizo este miércoles un llamado a la "desobediencia civil" frente al proceso de reforma constitucional que se votará el 24 de febrero de 2019.

En una conferencia de prensa en Miami, Payá afirmó que, de cara a la consulta del año próximo, "la respuesta sigue siendo la desobediencia civil. Sabemos que el régimen quiere un Sí, decir que No es parte de la desobediencia civil". La activista también que no participar en el referéndum o anular de las boletas (por ejemplo, escribiendo Cuba Decide en las papeletas) son métodos de resistencia.

Payá considera "ilegítima" la convocatoria que se hace desde el Gobierno y propone a los cubanos dentro y fuera de la Isla que exijan en las asambleas y a través de la web "eliminar todos los artículos y disposiciones del proyecto de Constitución en consulta, junto con su preámbulo y glosario".

Cuba Decide redactó un modelo de propuesta que ha publicado en su web para presentarlo formalmente en las reuniones organizadas por el Estado. También han pedido a la diáspora cubana, que por primera vez en décadas puede participar en la consulta, que la envíen a través de los portales habilitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La activista propone la realización de "una consulta popular vinculante" para establecer una Asamblea Constituyente integrada por delegados elegidos libremente, "bajo condiciones plenas de libertad de expresión y prensa, iguales posibilidades de hacer campaña, fiscalización ciudadana independiente y observación internacional".

Eliécer Ávila, presidente del movimiento político Somos+, dice que su organización está preparando una app y toda una campaña integral para promover el No.

"Nuestra posición es clara, sencilla, y unificada contra un cambio que solo garantiza que nada cambie", dijo Ávila a este diario. "Votar No es mejor que abstenerse, pues quien se abstiene le está dando su voto al que ya está en el poder", agregó.

Manuel Cuesta Morúa, integrante de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática (MUAD), centra su estrategia en "participar en la consulta" con seis propuestas de cambio a algunos artículos.

La MUAD propone el No al artículo 5, que refrenda el papel del Partido Comunista como "fuerza superior" de la sociedad y el Estado, anulando la posibilidad de que las fuerzas políticas se organicen en otros partidos. Cuesta Morúa no se opone a toda la propuesta de reforma constitucional, pero en caso de que los votantes escriban en la boleta "No al artículo 5", como él plantea, se anularía la papeleta.

La Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), considerada la mayor organización opositora en el país, se unió este viernes a la propuesta de Cuba Decide. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización, dijo a este diario que son válidas "todas las acciones que podamos hacer para rechazar la propuesta de reforma constitucional".

"Estamos haciendo un llamado a todos nuestros activistas a compartir en las asambleas las propuestas de Cuba Decide", agregó Oliva.

Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido (Fantu), también hace un llamado a votar No. En conversación telefónica con este diario, el ganador del premio Sajarov, que concede la Eurocámara, en 2010 dijo que con la participación ciudadana en el referéndum "no se legitima al régimen".

"No podemos llamar a que la gente se arriesgue y vote No y los miembros de Fantu abstenernos. Estamos llamando a participar en el proceso para decir No al Partido Comunista", dijo. En el sitio web de la organización se enumeran 17 razones por las cuales el pueblo cubano debe votar en contra de la reforma constitucional.

La iniciativa de Fantu, Apunta No, pide a los cubanos que le den la espalda a la reforma. "El mes pasado las autoridades apresaron a dos activistas que estaban explicando la postura de Fantu en lugares públicos", denunció Fariñas.

"En estos momentos nos estamos centrando en propagar la iniciativa Apunta No por todos los medios posibles", dijo.

En toda Cuba desde el pasado mes de agosto, el Gobierno ha abierto un proceso de consultas para recoger las opiniones sobre el proyecto de reforma constitucional que elimina el término comunismo, reconoce la propiedad privada, introduce la figura del Primer Ministro y allana el camino para el matrimonio igualitario. Este proceso de consulta culminará el 15 de noviembre.

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó una página web donde los cubanos en el extranjero tienen la posibilidad de participar con sus criterios en el proceso de debate sobre la reforma constitucional, aunque no se les garantizó la posibilidad de votar en el referendo.

