Arranca el proceso de designación del presidente de la República: no habrá sorpresa

Con dos semanas de retraso quedó constituida, ante el Consejo Electoral Nacional, la Comisión de Candidatura Nacional. La ceremonia tuvo lugar el martes 27 de agosto en el Memorial José Martí de La Habana, a pocos metros de la aurícula izquierda del poder en Cuba.

Los designados ese día elaborarán la lista de los que se presentarán ante el Parlamento para elegir al presidente de la República, a los tres máximos cargos del Parlamento -presidente, vicepresidente y secretario- y a los demás miembros del Consejo de Estado.

Con la nueva Ley Electoral aprobada el 13 de julio se procederá a elegir al presidente de la República y éste, a su vez, designará al primer ministro, ambos cargos creados con la ratificación de la Constitución en febrero pasado.

Esta comisión funciona a la manera de los cónclaves que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia católica para elegir al jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, o sea al Papa. Como ocurre con la reunión de los prelados, no está permitido realizar campañas electorales ni se darán a la prensa declaraciones previas ni posteriores que se presten para hacer especulaciones.

Quizás la mayor diferencia sea que los nombres no serán dictados a los participantes por el espíritu santo sino por el Buró Político del partido comunista. No hay fumata blanca en el caso cubano y no parece hacer falta en un país sin encuestas ni sorpresas cuando de designar los más altos cargos se trata.

Los cardenales de la actual Comisión de Candidaturas Nacional han sido nombrados por la máxima instancia de cada una de las llamadas organizaciones de masas. De esa forma la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que tiene la potestad añadida de presidir la Comisión, ha designado para esa función a Alfredo Machado López, quien se desempeña como presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha dejado esta tarea a su segunda secretaria, Rosmeris Santiesteban Lago. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) confiaron en Julia Durruthy Molina, miembro del Secretariado del Ejecutivo Nacional, mientras que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) nombró al funcionario de la dirección nacional Roberto Chinea Martín como su representante.

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la Federación de Estudiantes de la enseñanza Media (FEEM) designaron, respectivamente, a su vicepresidente, Dayron Mujica Barreras, y a Alejandro Bosmenier León, miembro del Secretariado Nacional.

Para cumplir con el plazo que dio la nueva Constitución en su segunda disposición transitoria y atendiendo a las formalidades de la liturgia oficial, se ha especulado que la investidura del presidente de la República, deberá producirse el próximo 10 de octubre, día en que se conmemora un aniversario del inicio de la guerra de Independencia.

Desde ahora hasta esa fecha la Comisión deberá elaborar una lista, la cual se materializará en una boleta que los diputados deberán depositar en una urna luego de haber marcado con cruces su aceptación o su rechazo al candidato único para cada uno de los cargos.

A menos que ocurra un milagro, Miguel Díaz-Canel, actual presidente de los Consejos de Estado y ministros, será consagrado como presidente de la República. Sabremos también quiénes serán los designados para ocupar los cargos de vicepresidente y de presidente de la Asamblea Nacional.

En la prensa oficial nadie especula, no se lanzan preguntas y nadie hace propuestas, porque en este asunto, como en muchos otros, impera el síndrome del misterio.

El día que tome posesión el nuevo mandatario no habrá ni festejos populares ni sorpresas. El guión está bien trazado y nadie espera que ninguno de los actores se separe, ni un milímetro, del camino marcado.

