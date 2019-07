¿Creció la economía un 2,2% en 2018?

La incredulidad se ha apoderado de muchos economistas ante el anuncio oficial de que el Producto Interno Bruto había registrado un aumento del 2,2% en 2018, casi el doble del 1,2% publicado en diciembre pasado por las mismas autoridades.

En su discurso del pasado sábado ante el Parlamento, el gobernante Miguel Díaz-Canel dio un giro sorprendente al declarar que, "una vez concluidos los cálculos y las conciliaciones de los niveles de actividad que determinan el comportamiento de la economía”, se había llegado a la conclusión de que los resultados habían estado mejores de los esperados y que el PIB había crecido del 2,2%.

El cambio se debió principalmente al comportamiento de los sectores de la construcción, salud pública y agricultura, según reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN). Varios economistas ponen en duda estos datos al recordar la compleja situación económica que se vivió en el segundo semestre de 2018, especialmente con el desabastecimiento de alimentos.

El economista Pedro Monreal cuestionó el método seguido para elevar el PIB. "Llama la atención la revisión del crecimiento de 2,6% del agro que modifica radicalmente un estimado anterior de decrecimiento de -4,9%. Es una variación grande de 7,5 puntos", señaló.

La carestía de productos agropecuarios fue una de las señales más evidentes de la crisis económica que se profundizó a finales del pasado año y que se extiende todavía por toda la Isla. La carne de cerdo alcanzó en diciembre los 70 CUP por libra en algunos mercados de la capital cubana, a pesar de que el oficialismo trató de forzarla a la baja imponiendo precios topados.

Monreal apela a los datos recién publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) y que no parecen encajar con los nuevos resultados. "Hace unos días se había publicado el capítulo 9 del Anuario Estadístico de 2018 con información sobre el agro. Esas estadísticas no se expresaron en valor, sino en indicadores físicos y parecían indicar una tendencia no muy optimista".

El economista Elías Amor va un paso más allá en la crítica. "Tras el desastroso balance realizado anteriormente, se afirma que la economía creció el doble de lo que estaba previsto. ¿Es así cómo se pretende conseguir credibilidad? ¿A qué obedece esta impostura estadística o tal vez, política?", apunta en su blog Cubaeconomía.

Amor recuerda que "desde 2007 no se recordaba una polémica como esta con los datos de la economía cubana. (...) De momento, el 2,2% de crecimiento en 2018 no lo vamos a aceptar. No hay motivo alguno para ello", puntualiza el economista residente en España.

La opinión de ambos especialistas coincide con la advertencia lanzada por el economista Carmelo Mesa-Lago en febrero pasado durante la Conferencia sobre Asuntos Cubanos y Cubano Americanos de la Universidad Internacional de Florida. Entonces, el profesor emérito por la Universidad de Pittsburgh enfatizó que la economía de la Isla se encuentra en su peor momento desde la década de los 90 del siglo pasado.

Mesa-Lago recordó también que en 2006, cuando Raúl Castro tomó el poder, el oficialismo anunció un crecimiento del producto interno bruto del 12,3%. "Pero ha venido decayendo paulatinamente hasta que en 2018 ha caído a 1,2%", dijo en referencia al dato que se modificó este sábado. "Las cifras se complican", según Mesa-Lago, con el hecho de que el déficit fiscal saltó del 3,2% en el 2007 al 8,7% diez años después.

En las redes sociales, los internautas también criticaron el nuevo PIB e hicieron bromas sobre el dato. En Twitter, el usuario identificado como Conodrum lamentó que "lo peor no es que mientan sino que algunos en la jerarquía se crean las mentiras y actúen de acuerdo a ellas". Mientras que Mario J. Pentón ironizó en Facebook: "‪Siempre hemos escuchado eso de que el Gobierno cubano maquilla sus cifras de crecimiento. Esto ya no es maquillaje, es una cirugía plástica completa".

No faltaron tampoco las bromas entre los clientes del mercado agrícola de la calle San Rafael, no de los más importantes de La Habana. "Ahora sí, tenemos PIB abundante, para llenar las tarimas, el plato y los ojos", se mofaba una señora que había llegado en busca de un aguacate pero decidió irse con la bolsa vacía cuando vio el precio: 15 CUP cada uno.

