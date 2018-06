Aurora Suite, la aplicación que burla la censura

Aurora Suite es una de las últimas aplicaciones en arrasar en Cuba. Su facilidad de uso y la capacidad que posee para burlar la censura sobre los sitios digitales en los servidores nacionales la han convertido en una excelente alternativa a la navegación web.

La aplicación fue creada para funcionar con el sistema operativo Android, el más popular en la Isla, y utiliza el servicio de correo electrónico Nauta como intermediario para conectar a los usuarios con internet. Toda la arquitectura sobre la que se basa la ingeniosa aplicación comienza y termina en el buzón de email.

Sus desarrolladores se enorgullecen de producir “aplicaciones que complementan los servicios del correo Nauta de Cuba”, aportan al email un “gran valor agregado y enriquecen las posibilidades de su uso”.

El primer contacto con esta aplicación deja una buena impresión. El sencillo diseño guía en los primeros pasos para convertir un teléfono móvil sin acceso a la red en un terminal desde el que se accede a cualquier dirección web, incluso aquellas bloqueadas por el Gobierno de la Isla.

Una vez instalada la aplicación, que puede descargarse en su versión 6.1.0 desde la página de los desarrolladores, la tienda de Google Play o a través de cualquier conocido que la tenga en su celular, se contará con dos días de prueba gratuita para explorar sus ventajas y desventajas.

La aplicación contiene el navegador Mozilla Firefox, en el que se debe escribir la URL deseada y, en un segundo plano, Aurora Suite envía la solicitud para cargar la página a través del buzón de Nauta. Aunque un poco más lenta que la experiencia online, la ventaja de visitar sitios digitales desde un móvil cubano hace que la demora no resulte una incomodidad.

Ese funcionamiento a través del correo electrónico es lo que permite que Aurora Suite no esté afectada por el presillado de sitios. La censura de contenido, especialmente de portales de noticias no favorables a las autoridades o de blogs de opositores, no alcanza a las páginas que pueden leerse con esta herramienta.

Completadas las 48 horas de uso gratuito, el cliente recibirá un mensaje advirtiéndole que debe pasarse al servicio de pago para continuar usando la funcionalidad. Por un precio de 5 CUC mensuales, se reciben unos 100 megabytes de contenido descargado a consumir en ese tiempo.

El uso de la transferencia móvil como una moneda virtual o pago sin efectivo alcanza en esta herramienta un ejemplo interesante, porque permite renovar cada mes la suscripción. Desde el pasado 5 de junio se puede hacer tres transferencias de saldo diarias entre líneas celulares en lugar de solo una antes de esa fecha.

Todos los beneficios de Aurora Suite, sin embargo, se apoyan en un punto que muchos usuarios perciben como una vulnerabilidad: el funcionamiento del correo Nauta, gestionado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). Con frecuentes cortes de servicio, saturación de las redes y otros tropiezos tecnológicos, el servicio de Nauta tiene un torpe desempeño.

Los problemas con la señal de la red 3G, que todavía no está extendida a todo el país, también lastran el alcance de la app . Los usuarios que se mueven entre zonas con 2G y 3G notarán el ir y venir de los datos, las caídas en la conexión y el aumento del tiempo para descargar una página.

Otro elemento a tener en cuenta es que la inscripción en el servicio implica colocar en la herramienta los datos de acceso al buzón de Nauta. Para quienes prefieren mantener un estricto control de la información personal de acceso a su correo electrónico este debe ser un requisito a tener en cuenta.

Algunos usuarios de Aurora Suite también han reportado que después de inscribirse comienzan a recibir correos no deseados en su buzón, que al parecer se generan de manera automática. En la mayoría de los casos se trata de mensajes con noticias sacadas de la prensa cubana, tanto oficial como independiente.

A pesar de esas fragilidades y de las molestias añadidas, esta aplicación es una alternativa para quienes no quieran seguir esperando por el cumplimiento de las promesas de Etecsa, que ha anunciado la instalación de la navegación web en los móviles antes de que termine este año.

