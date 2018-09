El periodista oficial Boris Fuentes protagoniza otro episodio de “guapería revolucionaria” en EE UU

El periodista oficial Boris Fuentes protagonizó otro episodio de la ya conocida “guapería revolucionaria”. Mientras Mario Vallejo, periodista de Univisión, cubría una manifestación contra el embargo en Nueva York, Fuentes intentó arrebatarle el teléfono y lo amenazó con romperle la cara por filmarlo.

El altercado comenzó cuando Vallejo se acercó a un grupo de manifestantes que protestaban contra el embargo y comenzó a grabar con su celular. Los periodistas de medios oficiales cubanos comenzaron a agredir a Vallejo con las cámaras. “¿Tú no me ves suficiente? ¿Entonces para qué me grabas?”, le preguntó Vallejo a Fuentes.

El periodista oficial le contestó que era el camarógrafo quien lo filmaba y le preguntó por qué estaba ahí. Vallejo le contestó que hacía su trabajo como periodista.

“La historia tú la cuentas mal también, por eso es que estamos aquí”, le dijo Fuentes.

Vallejo le dijo que la televisión cubana presenta a Miguel Díaz-Canel como un presidente electo. “¿Cuándo fue electo?”, le preguntó.

Cuando Fuentes se percató que lo estaba grabando, intentó arrebatarle el teléfono.

“Te reviento la cara”, le espetó Fuentes, y acusó a Vallejo de haber ido a “provocarlos”.

Después de recibir varios insultos, Vallejo se retiró y publicó el video en Facebook, lo que ha generado más de un centenar de comentarios y se ha compartido cientos de veces.

“Que falta de respeto en tierra de libertad. Y ese pobre hombre no sabe el significado de esa palabra”, dijo uno de los comentaristas.

Otro dijo que el periodista oficial creyó que estaba en Cuba, “donde no se puede ni grabar”.

“Es una pena que a estos imbéciles les den visa y a los que de verdad se la merecen tengan que ir a otro país a solicitarla y muchas veces no los aceptan”, agregó el usuario.

El pasado miércoles no se les permitió la entrada a varios periodistas de medios estadounidenses a la iglesia Riverside, en Nueva York, donde el gobernante cubano Díaz-Canel y el venezolano Nicolás Maduro tenían previsto dar un discurso. Los reporteros de Univisión, Telemundo y el Nuevo Herald fueron sacados por el personal de seguridad y en un video difundido por los comunicadores se puede escuchar como los oficiales que les pedían que se retiraran acusaron a los medios del sur de Florida de querer “instigar a la gente”.

Mario Vallejo fue el mismo periodista que en 2015 entrevistó a Sucelys Morfa González en Panamá durante la Cumbre de las Américas. Morfa, ascendida posteriormente a primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas hacía parte de la delegación cubana que a gritos y golpes impidió la celebración de varios eventos. Durante la entrevista con Vallejo, visiblemente exacerbada, Morfa aseguró que era graduada en psicología, que los cubanos eran “ricos” y la delegación había pagado sus pasajes para protestar en la cumbre. El video de la entrevista se viralizó y desde entonces la dirigente es conocida como la “psicóloga millonaria”.

