Las Cadecas rebajan los salarios de sus empleados para reparar sus locales

Todos los trabajadores de las Casas de Cambio (Cadecas) recibirán este diciembre 40 CUP menos de salario, según reportaron a 14ymedio varios empleados de la entidad estatal especializada en el cambio de monedas. El monto se destinará -según les han explicado- a reparar los locales donde laboran, deteriorados por el paso de los años y la falta de inversiones.

Creadas a partir de 1996, las Cadecas han sido por años los lugares más visitados por los cubanos cuando quieren vender divisa extranjera o canjear el peso cubano (CUP) y el peso convertible (CUC).

"Este mes nos están descontando 40 pesos a cada empleado porque van a usar ese dinero para mejorar la situación en la que estamos trabajando”, cuenta a este diario una empleada de una casa de cambio en la calle Belascoaín en La Habana. "Esperamos que con ese dinero nos puedan hacer un baño porque tenemos que estar ocho horas cada día aquí y ni baños tenemos".

Las Cadecas son de los centros estatales en Cuba que más dinero recaudan por sus servicios. En el cambio de dólares a pesos convertibles el Gobierno impone un gravamen del 13% y el cliente recibe solo 0,87 CUC por cada dólar en lugar de la tasa oficial que es de 1 CUC por dólar.

En un país donde la cifra de remesas alcanzó los 3.354 millones de dólares en 2015, según la consultora The Havana Consulting Group (THCG), las Cadecas se han convertido en el principal receptor de esa divisa, que se cambia también en el mercado informal.

"Con todo el dinero que movemos y tenemos que trabajar en condiciones muy difíciles", explica a 14ymedio José Ignacio, antiguo custodio de una Cadeca y con experiencia de diez años en cuestiones de seguridad. "Los locales no son seguros, la tecnología sufre constantemente fallos y las comunicaciones digitales con el banco no son estables", detalla.

Sin embargo, es en el tema de la "atención al trabajador" donde quedan más asignaturas pendientes, opina José Ignacio. "El almuerzo que nos dan es muy malo, la transportación hacia los locales falla todo el tiempo y no tenemos acceso a un baño para hacer nuestras necesidades", lamenta.

No obstante, funcionarios de las Casas de Cambio aseguran que estos locales han perdido importancia porque cada vez hay más tiendas estatales que aceptan el pago en ambas monedas, CUC y CUP, quitándole así el negocio del cambio a las Cadecas.

Decenas de trabajadores de Cadecas se han unido y han remitido una carta al Consejo de Estado quejándose del menoscabo de su salario este mes. En el escrito recuerdan el carácter estratégico del sector en el que laboran y recomiendan al Gobierno que anule la decisión.

"La mayor parte del dinero que se mueve en nuestro país pasa por estas manos", explica Loreta, cajera en un local con estructura de contenedor de metal ubicado en El Vedado, La Habana. "Cada día cuento miles y miles de dólares o pesos convertibles, pero cuando me pagan solo recibo menos de 40 CUC", se indigna.

"Si esto fuera una cooperativa no estaría mal que pusiéramos parte de nuestro salario en el beneficio común, pero nosotros somos empleados de una empresa estatal y este es un mes muy complicado para quitarnos parte de salario, no está bien ni es el momento", puntualiza la trabajadora.

Los empleados de las Cadecas barajan apelar a sindicatos independientes. "Lo que estamos pidiendo no es nada extraordinario, solo que se nos respete nuestro salario y que no se use el dinero que debe ir a nuestro bolsillo para algo que debe asumir el Estado", agrega Loreta.

Una copia de la carta enviada al Consejo de Estado también será remitida a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el único sindicato permitido en el país. En julio del año pasado, el secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, reconoció que los salarios en la Isla son "insuficientes" para cubrir las necesidades del trabajador, lo que provoca "apatía", "desinterés" y una "importante migración laboral".

"El movimiento sindical pide confianza a sus trabajadores, tenemos que resistir un poquito más para acabar de solucionar este problema, que para nosotros sigue siendo una prioridad a resolver en el menor plazo posible", enfatizó Guilarte meses después.

