‘Caldosa' solitaria, una fiesta ‘cederista’ sin entusiasmo

Este jueves 27 de septiembre le llegó el turno a la fecha en que los miembros del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) preparan una fiesta, la víspera de la fundación de una organización a la que el tiempo le ha hecho perder fuelle y poder en los barrios. Pero, a diferencia de otros años, este 2019 las calles estuvieron casi vacías y la famosa "caldosa" (el ajiaco de los pobres, le llaman algunos) solo se cocinó en unas pocas cuadras habaneras.

En El Cerro una cazuela enorme y solitaria en medio del fuego y plantada en el centro de la calle constituía todo el festejo, en el que solo participaron tres hombres y una anciana que aprovechó para recordar "los viejos tiempos" en que se esperaba el 28 bailando y comiendo. Ni música, ni ron, ni bocaditos, cake o croquetas como otros años. Tampoco se vió la bandera cubana colgando de las viviendas, ni las cadenetas hechas con papel ni los actos públicos para entregar diplomas a los cederistas destacados.

Algunos justifican la falta de entusiasmo de este año a que en 2020 la organización cumplirá 60 años de fundada y quieren "dejar toda la energía y los recursos" para ese momento, según comentó a este diario un cederista que además trabaja como camarógrafo en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y forma parte del equipo de filmación de un audiovisual para conmemorar las seis décadas de la organización.

Sin embargo, el poco entusiasmo de la víspera parece señalar más a la falta de recursos y la tensa situación económica que atraviesa la Isla. "Antes nos daban una cabeza de puerco y entre los vecinos recogíamos ajo, cebolla y algunas viandas para hacer la caldosa pero este año nadie quiere dar comida ni dinero", detalla El Pinto, residente en un edificio de 12 plantas en Centro Habana.

"Cuando pasé preguntando quién podía contribuir mucha gente me respondió diciendo que ‘cómo está la coyuntura’ no podían dar nada", explica. "Además, para qué íbamos a preparar la caldosa si la gente de este barrio está para otra cosa, a los jóvenes no los puedes llevar a una fiesta del CDR ni aunque los amarres".

_______________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.