Carrera de obstáculos para pagar con tarjeta

Cuando la única forma de pagar en Cuba es con tarjeta, es muy posible que se haga de noche comprando. Así se le ocurrió este lunes a un habanero anónimo que contactó con 14ymedio para contar que tuvo que esperar que tuvo que esperar durante horas en un rastro para lograr llevarse a casa algo de cemento y arena.

El punto de venta de materiales de construcción al que acudió ha puesto en marcha las medidas de "la informatización de la sociedad" cacareadas por el Gobierno, introduciendo el pago con tarjeta magnética como único.

"Por suerte yo tengo tarjeta pero no funcionaba, porque 'la conexión se cayó', 'el sistema no sirve'..., contaba el cliente. "Ante la demora, se fue acumulando una gran cantidad de personas que intentaban pagar sus materiales y no lo lograban porque no se podía terminar el proceso. Finalmente, después de horas de ir y venir la conexión, se pudo resolver".

El cliente, que asumía con humor la tarde perdida, no dejaba de preguntarse por qué se impone una sola forma de pago con las dificultades tecnológicas que, se sabe, van a venir. Ni por qué no aceptaban dinero en efectivo.

"Una total locura. Y ahora cito las palabras textuales de la trabajadora: 'Con estos aparatos obsoletos y esta conexión malísima no se puede trabajar... Pero así salen por el televisor haciéndose los tecnológicos'".

