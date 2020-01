Un terremoto de magnitud 7,7 sacude el Caribe y se siente en Cuba

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 se registró este martes a las 2:10 pm hora local a 80 kilómetros al sureste de Cuba y 120 kilómetros al noroeste de Jamaica a una profundidad de 10 kilómetros.

El Centro de Alertas de Tsunamis en Hawái informó que, basados en "datos preliminares, son posibles olas de tsunami peligrosas para las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto".

El Centro Internacional de Información de Tsunami indicó que olas de hasta un metro de altura por encima del nivel del mar pueden golpear parte de las costas de Belice, Cuba, Honduras, México, las islas Caimán y Jamaica.

En Cuba el sismo fue perceptible en Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Cienfuegos, La Habana, Pinar del Río, Villa Clara y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud.

El edificio donde está ubicada la Redacción de '14ymedio', en el municipio Plaza de la Revolución, se sacudió levemente con el sismo

El edificio donde está ubicada la Redacción de 14ymedio, en el municipio Plaza de la Revolución, se sacudió levemente con el sismo. Los vecinos del inmueble de 14 pisos, construido a partir de un modelo yugoslavo antisísmico e inaugurado en mayo de 1985, reportaron una sacudida que se sintió con más fuerza en los niveles altos.

"Iba a tomarme la pastilla para la presión y de pronto sentí un temblor y lo primero que pensé es que me estaba dando una isquemia", comentó una residente del piso 12. "Pero cuando miré a la meseta de la cocina vi que las pastillas se estaban moviendo también y entonces me di cuenta de que era un terremoto".

En la planta baja del edificio se acumularon decenas de residentes que tenían temor de usar los ascensores pocos minutos después de que se sintiera la sacudida. "Mejor esperar porque si vuelve a temblar la tierra no es recomendable estar dentro de esa caja metálica", opinó uno de los que aguardaba.

En la barriada no se han reportado daños materiales aunque en varios de los edificios altos que abundan en la zona los vecinos prefirieron bajar y permanecer en la calle o en los parques. En los numerosos ministerios que también hay en el área, los trabajadores salieron de sus oficinas a la espera de instrucciones.

"Estaba en el baño y vi que el agua que estaba acumulada en la taza se movía como si fueran pequeñas olas, ahí fue cuando me asusté de verdad porque nunca había visto nada así", comentó otro de los habitantes del inmueble, ubicado en la calle Factor. "Llamé a mi esposa que estaba en la sala y ella estaba más asustada todavía". Los sismos no son frecuentes en la parte central y occidental de Cuba, por lo que la mayoría de la población no está acostumbrada y buena parte de las edificaciones carecen de los requisitos para soportar una sacudida

Los sismos no son frecuentes en la parte central y occidental de Cuba, por lo que la mayoría de la población no está acostumbrada y buena parte de las edificaciones carecen de los requisitos para soportar una sacudida. "Lo que sentí fue el sonido de las tejas del techo y me dio mucho miedo porque pensé que toda la casa me iba a caer encima", narra Yamilé Luaces, residente en las cercanías de la Terminal Central de Trenes de La Habana.

"Todos salimos de inmediato para el portal y después nadie quería entrar a sus casas porque en esta zona hay muchos derrumbes y los edificios están en muy mal estado", agrega. "Ahora, a todos nuestros problemas con las paredes rajadas, los techos con peligro de derrumbe y las filtraciones cuando llueve, vamos a tener que aprender a vivir además con que la tierra se mueve a cada rato".

Desde la provincia de Santiago de Cuba un vecino del barrio de Versalles contó a 14ymedio que "el temblor se sintió bien fuerte". "Aquí salí con mi abuela para el patio de la casa para evitar cualquier desgracia", agregó.

El temblor provocó la evacuación de algunos edificios públicos como la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría anteriormente Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE). Desde allí varios estudiantes publicaron fotografías de cientos de estudiantes en las afueras de la instalación educativa.

"Evacuación de todas las facultades en la #Cujae", escribió el estudiante Diego Funes-Álvarez (@funesad).

