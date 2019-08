El artista Luis Manuel Otero lleva 24 horas en paradero desconocido

El artista Luis Manuel Otero Alcántara cumple este domingo 24 horas detenido y se encuentra en paradero desconocido, según informó a 14ymedio la curadora Claudia Genlui Hidalgo.

Según cuenta la joven, el artista fue detenido a las 11:45 de la mañana en los bajos de su casa, en la calle Primelle y avenida Norte, en el Reparto Santa Catalina. Ambos estaban saliendo de su domicilio y Otero Alcántara andaba con la bandera cubana sobre los hombros.

“El día anterior, después de la acción artística Réquiem por la patria, se inició este nuevo performance, Drapeau. La idea era ponerse la bandera sobre los hombros por un periodo de un mes”, explica la joven.

“Desde mi casa no se veía la patrulla, cuando bajamos, que nos vieron, enseguida fueron para arriba de él, yo me alejo un poco para hacer la foto y el policía salió corriendo para arriba de mí para quitarme el teléfono, fue muy agresivo, quería quitarme el teléfono a la fuerza, Luis se puso fuerte para que no me lo quitaran, hubo una pequeña tensión ahí porque no querían permitir que me quedara con la foto, al final me quede con el teléfono y la foto y se llevaron a Luis esposado en la patrulla”, agregó.

Los policías en ningún momento informaron a Otero Alcántara sobre los motivos de su detención. “Estaba ahí uno de la Seguridad que ya conozco porque ha estado en otras detenciones y le pregunté para saber a dónde lo llevaban pero no me respondió”, dijo.

“Nos dirigíamos hacia el parque que está frente al Ministerio de las Comunicaciones para apoyar a las personas que estaban protestando de manera pacífica por la nueva legislación sobre redes inalámbricas”, escribió Genlui Hidalgo en su página de Facebook.

Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones por sus intervenciones artísticas y fue una de las caras más visibles de la lucha contra el Decreto 349, que limita la creación y exhibición artística independiente.

El pasado mes de junio permaneció detenido durante 24 horas por su performance ¿Qué la patria os contempla orgullosa?. El artista que, además es miembro del Movimiento de San Isidro, sufrió en abril otra detención arbitraria que le impidió realizar varias acciones previstas en el contexto de la XIII Bienal de La Habana.

Otero Alcántara es conocido en la Isla por su arte contestatario, en 2016 creó el Museo de la Disidencia en Cuba junto a Yanelys Nuñez, un proyecto que pretende acercarse a la historia de la Isla con una mirada independiente y crítica.

_______________________________________________________________________

