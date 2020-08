La oposición cubana recibe con cautela la creación del Partido del Pueblo

Miles de seguidores de Alex Otaola han recibido con entusiasmo la creación del Partido del Pueblo, anunciada el martes por el presentador cubano residente en Miami. Esta iniciativa quiere ser una "alternativa" al monopolio ejercido por el Partido Comunista de Cuba (PCC), único autorizado en la Isla.

En cambio los grupos opositores dentro de la Isla y del exilio han sido más cautelosos con la nueva propuesta.

"Los demás grupos de la oposición no son partidos políticos, son movimientos. Ninguno se ha presentado como partido político. No han existido elecciones o votaciones", declaró Otaola a el Nuevo Herald. "Nosotros tenemos un plan de gobierno. Queremos plantarle cara al PCC. La gente podrá inscribirse, votar, participar. Las otras iniciativas llaman a acciones, no creo que esta sea razón para problemas o divisiones, es algo que viene a sumar".

“Queremos que tenga sus propios líderes, que la gente pueda decidir, para con esas bases presentarnos frente al mundo como la oposición organizada que está planteando un camino, un cambio", dijo.

Otaola aseguró que "valora, respeta y admira" el trabajo de los diferentes grupos opositores y que su iniciativa no busca dividir, sino "aunar esfuerzos en una idea común, en lo que nos aglutina".

Según explicó a este diario sus "detractores" han comenzado a atacar su iniciativa, "sin analizarla".

Otaola subrayó que su intención no es "convertirse en un líder político, ni ser presidente de un partido", tampoco descarta del todo ser elegido como representante del Partido del Pueblo

El influencer dijo que no ha recibido ninguna respuesta de líderes del exilio y la diáspora a su propuesta, pero que "aún es temprano para eso".

Podrán ser miembros del Partido del Pueblo los "nacidos en Cuba, o descendientes de cubanos hasta tercera generación, sin importar su lugar de residencia". Según explica en las bases, la organización permitirá la doble afiliación durante los primeros cuatro años, "con excepción de los afiliados al Partido Comunista".

La web del nuevo partido presentó en un inicio una lista de "fundadores" que sirvieron de referencia a los creadores de este proyecto pero luego fue eliminada.

La opositora Martha Beatriz Roque, ex presa política del Grupo de los 75, dijo a 14ymedio que la lista se hizo "con los nombres de las personas que dicen ellos que son los fundadores" pero dijeron después que "eran los inspiradores".

"El hecho de que tú inspires el partido debería ser un reconocimiento, pero es que en este caso están todos los nombres mezclados y las personas me han llamado y yo no sabía de la existencia del partido aunque mi nombre estaba ahí", advierte.

"Pienso que eso no resultó lo suficientemente ético para un comienzo, no fue lo más bonito posible", declaró Roque a este diario

"Pienso que eso no resultó lo suficientemente ético para un comienzo, no fue lo más bonito posible", declaró la líder de la Red de Periodistas y Comunicadores Comunitarios. "Yo no soy miembro de ningún partido ni pienso serlo tampoco".

Otaola dijo que se trató de "un error" que se cometió a la hora de crear el listado. "Son inspiradores, ideólogos en quienes nos basamos para crear este partido. No queremos que crean que somos irrespetuosos, sino rendir tributo a las mejores ideas dentro de la oposición", aseguró.

Desde Miami, Eliécer Ávila, líder del Movimiento Político Somos+, dijo estar "muy feliz" de que haya nacido una "nueva opción política" para los cubanos. "Si nosotros integramos a algunos cubanos para la lucha por la libertad, José Daniel Ferrer hace lo mismo con Unpacu y Otaola lo hace con el Partido del Pueblo, seremos más en la lucha contra la tiranía. De Somos+ pueden esperar todo tipo de colaboración", expresó.

Para el opositor y académico Manuel Cuesta Morúa es válido y positivo "todo intento de cohesionar a los cubanos estén donde estén" para "tratar de impulsar de conjunto el cambio".

"Lo que sí me gustaría recalcar es que, hablando de epicentros, todo esfuerzo desde el exterior debe tener en cuenta que el epicentro del cambio es Cuba y estos esfuerzos deberían estar encaminados a apoyar las iniciativas que al interior de Cuba puedan impulsarse o puedan animarse para tratar de lograr el cambio democrático", puntualizó a este diario vía telefónica.

El abogado Eloy Viera, por su parte, explicó a el Nuevo Herald que otro partido "electoralista", como a su juicio es el que propone Otaola, "no hace la diferencia".

"Mi preocupación más grande con lo que propone Otaola es que no es un partido que pretenda la unión de los cubanos, sino más bien dar por hechos un grupo de asuntos que todavía hoy son objeto de discusión y que afectan directamente a los cubanos que tienen que participar activamente en un cambio en Cuba: los de adentro", apuntó Viera.

El abogado Eloy Viera señalo que el programa "pretende resolver de un plumazo un problema que no admite una única solución jurídica, pues las discusiones en torno al asunto son muy disímiles"

Además señaló que el programa que proponen "pretende resolver de un plumazo un problema que no admite una única solución jurídica, pues las discusiones en torno al asunto son muy disímiles".

Viera destacó que el programa omite "la forma de devolver al pueblo su soberanía".

"Pretenden ofrecer un programa de gobierno, que llega hasta considerar el número de ministerios, pero es incapaz de ofrecer un sistema institucional que diga realmente cómo es que el pueblo va a disfrutar de esa soberanía", dijo.

"En la práctica, incluso en el sistema liberal donde ustedes viven [Estados Unidos], la soberanía popular solamente se alcanza a través de la institucionalidad", expresó.

Sin embargo, apuntó que como una "opción que enriquezca la necesaria diversidad que tiene que existir en Cuba" el proyecto le parece "respetable".

