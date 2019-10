Para la oposición las elecciones fueron una pantomima

"Sabíamos que esto iba a pasar y pasó", dice Juan Moreno, líder de Candidatos por el Cambio, sobre la elección este jueves de la nueva cúpula del poder cubano. Si los resultados han cumplido casi milimétricamente con las expectativas, la reacción opositora tampoco ha sido nueva.

Todos los integrantes del Consejo de Estado son miembros del Partido Comunista de Cuba excepto José Ángel Fernández Castañeda, estudiante de Derecho y miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Con la salida del escritor Miguel Barnet el Consejo de Estado se queda sin artistas aunque sí cuenta con la presencia de un intelectual, el historiador Eduardo Moisés Torres Cuevas.

Los disidentes y activistas consideran la votación una puesta en escena. "No hay cambio, es como vienen anunciando en sus discursos, esto es continuidad y es continuidad en todos los aspectos", agrega Moreno, cuya organización promovió la presencia de delegados independientes en las pasadas elecciones e impulsó la observación en el referendo constitucional de febrero.

El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, residente en Colombia, lamentó en Twitter el carácter cerrado del proceso. "No existe razón válida para que esa elección no haya sido consagrada en la Constitución como un sufragio universal, directo y secreto", reclamó el académico, quien recientemente publicó una serie de recomendaciones para reflotar la economía de la Isla.

Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, en Pinar del Río, dijo a 14ymedio que el proceso fue "la ratificación de la continuidad de un modelo político conservador" y cree que esto "refuerza la idea de que Cuba necesita un cambio".

Más crítica aún es la economista y periodista opositora Martha Beatriz Roque Cabello, que considera el proceso de este 10 de octubre "una gran farsa" y "una burla" a los cubanos.

"Me llama la atención el anuncio que hizo Esteban Lazo [presidente del Parlamento] de que se incorpora Zunilda García Garcés, de la Isla de la Juventud, a la Asamblea Nacional. Esto te indica cómo se burla este Gobierno del pueblo de Cuba. Esta señora ni siquiera fue electa, no se sabe de dónde sale. Como faltan algunos miembros de la Asamblea, porque son personas que han sido sacados por la ventana, entonces empiezan, según un reglamento interno que tienen, a poner los sustitutos que el pueblo no votó. Sencillamente lo que hacen es poner en la Asamblea los cargos, no las personas, si la persona ya no ocupa el cargo", señaló Roque Cabello.

René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista, no cree que lo ocurrido este jueves pueda ser calificado de elecciones y cree que no implicará “ningún cambio para el país” en este momento.

En las redes sociales, los críticos con las autoridades llevaban días ilustrando la ausencia de expectativas con humor a través de los memes

“No son tales desde la hora en que no hay varios candidatos para escoger entre ellos. Esto que ellos llaman elecciones tiene la propiedad de que no hay nada inesperado, el resultado es el que ya se sabía que iba a producirse, la promoción por unanimidad de los propuestos. Es una jugada cantada, preparada de antemano, ya se sabe que el que proponen es que el que va a salir electo, no hay candidatos alternativos, es un candidato para cada cargo a cubrir y todos por lo tanto salen electos", expresó el opositor.

En la calle, la apatía caracterizó una jornada cuya crónica ya estaba escrita de antemano. En las redes sociales, los críticos con las autoridades llevaban días ilustrando la ausencia de expectativas con humor a través de los memes. Las cifras casi unánimes que arrojaron las urnas parlamentarias confirmaron lo esperado.

