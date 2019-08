Más de 25.000 firmas apoyan que el polizón cubano se quede en EE UU

El joven cubano Yunier García Duarte, quien llegó a Miami el pasado jueves como polizón en el área de carga de un avión procedente de Cuba, ya tiene representación legal y más de 25.000 personas han pedido al gobierno que le permitan quedarse en Estados Unidos.

"Arriesgué mi vida, espero que me reciban (...) Si me deportan me torturan. Les pido encarecidamente que valoren mi caso. Vine aquí porque es un país de derechos humanos", dijo García Duarte en entrevista telefónica con Telemundo 51.

García relató que el viaje fue muy difícil y que apenas podía respirar en la bodega del avión. El polizón trabajaba cargando equipaje en el Aeropuerto Internacional José Martí ,de La Habana. El Nuevo Herald pudo confirmar que el Ministerio del Interior se ha tomado muy en serio la huída de García y está realizando investigaciones en el lugar, según reportan empleados de la terminal aérea.

Wilfredo Allen, uno de los más reconocidos abogados de inmigración en el sur de Florida ha asumido la representación legal de García, quien dijo a las autoridades que temía ser deportado a la Isla.

"Hablé con la familia de García Duarte el viernes y el sábado. También hablé con él ese mismo fin de semana. He aceptado ser su abogado y tengo esperanzas de que mi cliente podrá ganar este caso de asilo político", dijo Allen en entrevista telefónica con El Nuevo Herald.

"Lo primero que vamos a hacer es pedir una entrevista para demostrar ‘miedo creíble’ lo más rápido posible. Después de que pase esa entrevista solicitaremos libertad condicional bajo palabra ( Parole)", agregó el abogado, quien precisó que ya se encuentran preparando el caso de asilo político.

Según Allen, aunque García obtenga un Parole no podría legalizar su estatus en el país bajo la Ley de Ajuste Cubano por tratarse de un polizón, un tipo de entrada penalizada por las leyes migratorias. El joven, de 26 años, ha sido trasladado al centro de detención de Krome, en el condado de Miami-Dade.

"Si logramos sacarlo bajo fianza o Parole tendremos un juicio de asilo político en la corte de Miami. Si no se la conceden el asilo político será defendido en Krome", agregó Allen.

"La persecución política puede defenderse por hechos ocurridos en el pasado o posibles consecuencias de los actos de una persona. Creo que podemos presentar un caso fuerte de persecución futura para el señor García Duarte", explicó. "Tengo esperanza de que basado en todo esto tenga éxito y pueda quedarse en Estados Unidos", dijo.

La acción de García ha tenido un apoyo masivo en las redes sociales. En varios grupos de cubanos residentes en el sur de la Florida se han hecho llamamientos a pedir a los políticos locales que ayuden al polizón a quedarse en EE UU.

"Los que conocemos la triste realidad cubana sabemos que si lo deportan será directamente enviado a cumplir una larga condena en las mazmorras de la dictadura castrista. Por lo tanto, me uno al llamado a las autoridades de inmigración para que se le pueda otorgar un parole que le permita permanecer en los EE UU", escribió el icónico cantante exiliado Willy Chirino en Facebook.

Una campaña en la plataforma Change.org ha reunido más de 25.000 firmas en apenas 72 horas pidiendo al Gobierno norteamericano que brinde asilo al joven.

Desde la Isla, su familia no se recupera aún de la sorpresa. "Él no nos había comentado nada. Ayer vino, se bañó, comió y después salió para el trabajo como cualquier día. Creo que fue una decisión de último minuto", dijo el viernes Yudeysi García, hermana de Yunier desde La Habana. En Cuba quedó la hija del polizón, de dos años de edad.

Más de una decena de cubanos ha escapado de la Isla como polizones en aviones, la mayoría ha muerto en el intento. La prensa oficial, controlada por el Partido Comunista, no ha publicado nada sobre lo sucedido.

