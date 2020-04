Una multa de 3.000 pesos a Mónica Baró por sus textos en Facebook

Tras un interrogatorio de dos horas, la periodista independiente Mónica Baró fue multada con 3.000 pesos al aplicarle la norma del Decreto Ley 370 que regula el uso de internet en Cuba. La reportera fue citada a pesar de la pandemia de covid-19 y del llamamiento de las autoridades a no salir de casa.

La multa se deriva del artículo 68 inciso (i) de dicho decreto que castiga el hecho de "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

En declaraciones a 14ymedio Mónica Baró dijo que para ella "es un inciso tremendamente vago, impreciso, y que se presta, como han demostrado hechos recientes, para violar las libertades fundamentales de las personas, sean o no periodistas, pero sobre todo, la de los periodistas".

La reportera de la revista El Estornudo, que ha colaborado con otros medios como Periodismo de Barrio, considera que además es una violación de la privacidad. "Un perfil en Facebook es algo sumamente personal, aunque sus contenidos muchas veces sean públicos", opinó.

En un post que publicó en sus redes a la salida de la unidad de policía donde fue interrogada, Baró contó que los oficiales le mostraron como prueba de su "delito" una carpeta con decenas de hojas impresas con capturas de sus posts de Facebook publicados a lo largo de varios meses.

La reportera respondió que estaba “dispuesta a asumir las consecuencias” de sus actos desde el momento en que decidió convertirse en periodista independiente.

"El mayor Ernesto esperaba que yo dijera que yo estaba en un error, pero no cumplí sus expectativas. Entonces mandó a buscar a dos inspectores del Ministerio de Comunicaciones, que se presentaron y enseguida me hablaron del Decreto Ley 370, en particular del inciso (i) del artículo 68", agregó.

La joven periodista dejó clara su inconformidad con la multa que se le impuso. "No quise firmarla, tampoco pienso pagarla. Me explicaron que si no la pagaba se duplicaba, se triplicaba, y que la cosa podía terminar en la fiscalía".

El oficial que se identificó como mayor Ernesto le dijo que "pronto" volverían a verse. Baró aseguró estar "preparada para todo" pero teme que el próximo paso de las autoridades sea ir a su vivienda y decomisarle sus equipos de trabajo, una medida que forma parte de las sanciones que establece el Decreto Ley 370.

"Y no, no voy a dejar de decir o escribir lo que pienso por recibir amenazas o intentos de intimidación. No me van a callar. Simplemente no puedo dejar de ser quien soy y soy una mujer periodista libre. Libre, primero que todo".

Baró Sánchez obtuvo el Premio Gabo 2019 en la categoría de Texto por el reportaje La sangre nunca fue amarilla y en el que relata el envenenamiento por plomo en una comunidad del municipio de San Miguel del Padrón, en la provincia de La Habana.

El periodista independiente Niober García Fournier también recibió esta semana en Guantánamo una multa de 3.000 pesos por el Decreto Ley 370 después de un interrogatorio.

En medio de la crisis que vive Cuba y el mundo por el covid-9 varios periodistas han sido citados para ser interrogados por la Seguridad del Estado, en una clara violación de las medidas que anunció el Gobierno y que pide a todos no salir a la calle para evitar el contagio.

El Decreto Ley 370 establece un amplio control por parte del Gobierno sobre internet. Lo hace a través de regular el uso de las nuevas tecnologías, una mayor supervisión sobre las redes inalámbricas y estrictos límites para la publicación de contenido en línea. Las violaciones de esas regulaciones son sancionadas con multas y el decomiso de los equipos y medios utilizados.

La entrada en vigor de este decreto levantó una amplia condena por parte de los organismos internacionales vinculados a la libertad de expresión, además de numerosas críticas desde el activismo y el periodismo independiente, que ha creado espacios informativos propios gracias a las nuevas tecnologías..

