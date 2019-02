Cuba inicia referendo constitucional con voto de diplomáticos en el exterior

(EFE).- Cuba inició este sábado su referendo constitucional con la votación anticipada del personal diplomático en el exterior, una semana antes de que más de ocho millones de cubanos decidan en las urnas si ratifican el borrador final de nueva Carta Magna propuesto por el Gobierno.



"La votación en el exterior del referendo constitucional transcurre de manera exitosa", aseguró el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta oficial de Twitter.

Para la ocasión se han habilitado 122 circunscripciones electorales especiales en 130 países, que registrarán los votos hasta este domingo

"Se vota por la nueva Constitución que garantiza, protege y defiende el futuro de Cuba revolucionaria y socialista y la felicidad de los cubanos", subrayó Rodríguez en un mensaje en el que agregó las etiquetas #YoVotoSí y #NosotrosVotamosSí usadas en la campaña oficialista de apoyo a la reforma.



El próximo domingo 24 de febrero se celebrará en Cuba el referendo constitucional, donde los cubanos residentes en la isla podrán responder si ratifican o no la nueva propuesta.



En Cuba, con una población de 11,2 millones de habitantes, están convocados más de ocho millones de ciudadanos a votar sobre el borrador que fue sometido a un debate popular y en diciembre pasado fue aprobado por Parlamento unicameral cubano.



El texto busca actualizar la Carta Magna vigente (1976) y, aunque reconoce por primera vez la necesidad de la inversión extranjera, la propiedad privada e instituye las nuevas figuras del presidente y el primer ministro, no modifica el sistema político de la isla, donde gobierna el Partido Comunista de Cuba (único legal).



Aunque la emigración cubana sí pudo ofrecer opiniones sobre el texto en una web oficial del ministerio de Exteriores, el referendo no incluirá a los ciudadanos que quieran ejercer el voto desde el extranjero.



Esta decisión ha provocado críticas entre los aproximadamente 1,4 millones de cubanos que viven en unos 120 países, la mayoría en Estados Unidos y España, según registros de la Cancillería.

Usuarios de Twitter y Facebook han denunciado que solo se ha permitido votar a los diplomáticos y a los profesionales en misiones internacionales

También han rechazado la activa promoción del Gobierno y las organizaciones oficialistas a favor del "sí", a pesar de que en Cuba no están permitidas las campañas políticas.



El movimiento de apoyo a la nueva Constitución se identifica con las consignas #yovotosí, frente a un sector de la ciudadanía que usan las etiquetas "#yovotono" y #yonovoto para mostrar su rechazo.



Aunque nació en redes sociales, la promoción del #yovotosí ha saltado a los medios de comunicación cubanos, todos estatales, y a las calles del país, donde se puede ver un gran número de pancartas en ómnibus, taxis, postes y fachadas

