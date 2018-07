Cuba pide reforzar precauciones ante nuevos brotes de dengue y zika

(EFE).- Las autoridades sanitarias reconocieron la existencia de focos de dengue y zika en varias provincias del país y pidieron a los ciudadanos "reforzar las medidas de prevención" ante las lluvias veraniegas, informaron este martes los medios oficiales.



"En Cuba no se reporta chikunguña desde hace dos años, y la fiebre amarilla está eliminada desde 1909, pero en el caso del dengue y el zika sí existen brotes de transmisión en varios territorios del país", dijo al diario estatal Granma el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán.



La fuente no especificó cuáles son los territorios afectados ni aludió a informaciones de varios medios según los cuales al menos 10 personas han fallecido en las últimas semanas en el centro y el oriente por dengue hemorrágico.



En Cuba la situación epidemiológica se considera casi asunto de Estado y la difusión de cifras de infectados por virus y niveles de trasmisión no es habitual en la prensa, casi toda estatal.

"En Cuba no se reporta chikunguña desde hace dos años, y la fiebre amarilla está eliminada desde 1909, pero en el caso del dengue y el zika sí existen brotes de transmisión en varios territorios del país"

El incremento de las enfermedades trasmitidas por mosquitos en el verano se debe al aumento del calor unido a las lluvias, "muy marcadas este año", avisó Durán.



Ante esta situación, el Estado cubano responde con la limpieza de los posibles focos de trasmisión, "fumigaciones semanales, inspección de las viviendas, la vigilancia y el pesquisaje diario de la población, buscando personas con síntomas de las enfermedades".



A pesar del esfuerzo gubernamental, "la piedra angular en la prevención y control de estos virus sigue siendo la responsabilidad de las familias y las personas en cooperar con estas medidas", insistió el doctor.



Durán también recordó que en verano es común "el alza" de enfermedades respiratorias y diarreicas, aunque destacó que su incidencia en Cuba "ha disminuido y no se reporta cólera desde hace dos años".



Según los datos oficiales más recientes, publicados en marzo pasado, Cuba redujo en un 68% los casos de dengue en 2017, no registró pacientes de chikunguña y detectó la trasmisión autóctona de zika en 14 de sus 169 municipios.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.