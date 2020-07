Cuba reporta por primera vez cero casos de covid-19 en un día

(EFE).- Cuba abrió la semana sin un solo nuevo contagio de covid-19, la primera vez que ese dato llega a cero en el reporte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap) desde que se declaró la presencia del coronavirus en la Isla el 11 de marzo pasado



La víspera se estudiaron en los laboratorios cubanos 2.914 muestras y ninguna de ellas resultó positiva, por lo que el país acumula 229.357 pruebas PCR y test rápidos realizados, los cuales han confirmado hasta hoy 2.446 personas infectadas con el SARS-CoV-2.



El anuncio del paciente cero este lunes coincide con la tercera fase de la reapertura en el país que comienza en todos sus territorios excepto en las provincias de La Habana -que de momento sigue rezagada en la primera etapa- y Mayabeque, que transita en la fase dos, porque ambas aún mantienen casos activos de la enfermedad.



No obstante, La Habana por segunda jornada consecutiva no reporta nuevos casos de covid-19 tras un goteo oscilante en los registros diarios que en la semana pasada tuvo como cota más alta los seis positivos del pasado miércoles.



El director de Epidemiología nacional del Minsap, Francisco Durán, señaló este lunes en su comparecencia televisada sobre el impacto del covid-19 que, aunque no se registran nuevos casos, es consciente de que de que tienen que quedar aún personas asintomáticas con posibilidad de transmitir la enfermedad.

Por ello, consideró posible lograr una estabilidad en la cifra de cero a pocos casos y aseguró que se mantendrá la pesquisa en la búsqueda de infectados.



Cuba tiene este lunes 38 casos activos (1,5%) de la enfermedad -la cifra más baja de las últimas semanas- todos con evolución clínica estable.



A esos datos el balance suma nueve días sin fallecidos, no hay pacientes graves y desde hace 24 días no se reporta ninguno en estado crítico.



El pasado domingo recibieron el alta médica 11 pacientes y de las 2.446 personas que han contraído el mal suman 2.319 (95%) las recuperadas.



Además, estaban ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 123, mientras otras 135 personas permanecen en sus domicilios bajo la observación del programa de Atención Primaria de Salud.



El doctor Durán detalló que, de los 2.404 cubanos diagnosticados hasta la fecha, 2.123 (88,3%) son contactos de casos confirmados, 169 (7,03%) se infectaron en el extranjero y no se ha podido precisar la fuente de contagio de 112 (4,66%), y especificó que en Cuba se han diagnosticado 42 extranjeros con el coronavirus.



En este momento la Isla tiene una tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes de 0,6, y en las provincias de La Habana y Mayabeque -las únicas que reportan casos en las últimas dos semanas- es de 3,14 y 0,26, respectivamente.

