Cubanos en el extranjero marcharán por el No en el referendo y por sus derechos

Un grupo de opositores cubanos, entre los que se encuentra Eliécer Ávila, han convocado una marcha el próximo sábado 26 de enero frente a la embajada de Cuba en Washington para pedir el No en el referéndum constitucional del próximo 24 de febrero. Varias organizaciones de cubanos residentes en otros países han decidido adherirse a la convocatoria manifestándose en las sedes diplomáticas de los Estados en que viven.

Los organizadores creen que es importante "lanzar un mensaje alto y claro (...) sobre la necesidad de votar No en el próximo referendo constitucional, con suficiente tiempo de antelación", explica Ávila a 14ymedio.

A esta lista se unen también las peticiones de varios derechos políticos como el de votar en todos los procesos electorales y de consulta popular que se desarrollen en Cuba

No es la única de las demandas de una concentración convocada con el lema Protesta por todos los prohibidos, con la que se pretende reivindicar la libertad de entrada y salida de la Isla "sin restricciones, ni listas negras". Además, los organizadores exigen "tener un pasaporte de precio accesible para todos", un trato digno en puertos y aeropuertos, el derecho a invertir en Cuba con garantías jurídicas plenas.

A esta lista se unen también las peticiones de varios derechos políticos como el de votar en todos los procesos electorales y de consulta popular que se desarrollen en Cuba, el voto directo a la presidencia de la República o la reclamación de un proceso constituyente plural y democrático, donde se redacte una Carta Magna que represente, proteja e inspire a todos los cubanos.

El evento de convocatoria fue creado por Lucio Enriquez Nodarse y, según explica Ávila tiene dos consignas fundamentales: #YoVotoNo y #NoMásProhibidos. Aunque estaba previsto que el día elegido para la concentración fuera el 28 de enero, aniversario de José Martí, se adelantó al 26 por ser fin de semana. "El natalicio del apóstol cubano que dedicó su vida a unir a su pueblo nos pareció inspirador para hacer la protesta", explicó.

Algunos cubanos residentes en Europa han organizado un encuentro en el Consulado de Cuba en Madrid y otro frente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Eliécer Ávila presentó en su perfil de Facebook a dos de los jóvenes cubanos que serán "voluntarios" para organizar la marcha en Suramérica (Osneir Fonseca en Santiago de Chile) y Grette León, en Europa.

Ávila señala que la invitación va dirigida sobre todo a los propios cubanos para "ganar autoconfianza y elevar la moral en una lucha que requiere a veces de inyecciones de energía". El evento puede ser, a sus ojos, un mensaje "muy poderoso" a sus familias en Cuba y "al Gobierno dictatorial que no nos cree capaces de organizarnos y actuar unidos".

No obstante, la escasez de medios disponibles ha hecho que la marcha dependa de la voluntad y esfuerzo de los implicados. "Las modestas sumas que recibimos como donación personal solo cubren un 15% de los preparativos en otras áreas. Así que hablamos muy claro y, para sorpresa nuestra, la iniciativa personal ha sido la gran protagonista de esta convocatoria. Cada cual ha puesto un poco de su parte y ya tenemos cientos de confirmaciones de viajes por guagua, tren, autos familiares, avión, etcétera. Todo lo contrario a un 1 de mayo en La Habana. Aquí no es el Estado ni un Partido quien corre con los gastos, cada ciudadano se mueve por sus propias ideas y recursos", explica Ávila, que prevé para el evento una duración de cuatro horas.

Entre los organizadores de la marcha en Estados Unidos también están, entre otros, el presentador Alex Otaola, el exiliado Amaury Almaguer o Siro Cuartel, autor del blog de sátira política El Lumpen. Además Ávila añade que han confirmado su presencia varios artistas como Michel Marichal, Randy Berlanga, Dayana Elías o Erich Concepción.

Eliécer Ávila reside en Estados Unidos hace más de un año, pero aún no ha sobrepasado los 24 meses en el exterior que suponen trámites adicionales para regresar a la Isla. Sin embargo, considera que debe movilizarse como si le afectase el problema. "A mí me han prohibido demasiadas cosas, demasiados derechos. Y a mi familia también. De manera que una prohibición más o una menos, no haría la diferencia", argumenta.

Ese día estarán presentes "muchas personas que habitualmente viajan a Cuba, pero no pueden invertir, votar, tener un precio y un trato razonable para sus trámite. Los motivos son muchos y cada cubano los tiene en alguna medida".

