Detienen en La Habana a los reporteros Iliana Hernández y Boris González

El periodista independiente, Boris González Arenas, colaborador de Diario de Cuba, fue detenido este miércoles al mediodía por la Seguridad del Estado cuando entraba en el edificio donde vive.

La esposa de González Arenas, Juliette Isabel Fernández, explicó a 14ymedio que ella pudo saber lo que ocurrió porque un vecino que estuvo presente durante el arresto se lo contó.

De acuerdo con el testimonio que recogió la familia de González Arenas, fueron “dos agentes vestidos de civil” los que lo obligaron a entrar en una patrulla policial, pero no le permitieron llamar para avisar a su esposa.

“Supimos del arresto de casualidad, si no es por eso que contó el vecino no me entero y como siempre sucede es cuando pasan las horas y no llega a la casa que me empiezo a alarmar. De momento no sé más nada, su teléfono me da apagado, él había salido a una gestión personal”, explicó a este diario y agregó que se desconoce su paradero o las razones que tuvieron las autoridades para el arresto.

"Por esta experiencia he tenido que pasar demasiadas veces ya, como tantos familiares de periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil. Parece que así quieren las fuerzas represoras recibir el 10 de octubre y las elecciones casi invisibles de mañana", escribió Fernández en su cuenta de Facebook. "Cesen los secuestros y detenciones arbitrarias a periodistas independientes y activistas", agregó.

Minutos más tarde la periodista independiente Iliana Hernández estaba en vivo denunciando la detención de su colega cuando igualmente fue interceptada por dos policías.

Hernández logró mantener encendido el teléfono mientras dos policías la llevan hasta la patrulla. Ya cuando está sentada en el vehículo, se ve cómo un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil y con gafas oscuras le arrebata su celular de las manos.

