Díaz-Canel visita el Santuario del Cobre y juega baloncesto en una escuela

El nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, está empeñado en rejuvenecer la imagen del Gobierno y, en un alarde de su cercanía con el pueblo, se dejó fotografiar jugando baloncesto con estudiantes durante su visita a Santiago de Cuba este miércoles.

Solo que esta vez, la pelota que utilizó era de voleibol, lo que le ha valido decenas de comentarios sarcásticos en las redes sociales.

“Díaz-Canel visitó la basílica de nuestra señora de la Caridad del Cobre como un peregrino más”, dice a 14ymedio desde Santiago de Cuba el rector del santuario, Eugenio Castellanos.

“Entró al templo y se detuvo unos minutos frente a la imagen de la Virgen. Estaba acompañado por otros dirigentes. Fue el único lugar del santuario que visitó”, señala el sacerdote, que no recuerda otra visita ex profeso de algún gobernante cubano tras el giro marxista del proceso revolucionario. La prensa oficial no publicó fotos de la visita religiosa del mandatario.

Raúl Castro visitó el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, una imagen que los católicos consideran la Patrona de Cuba, durante la visita del Papa Francisco en 2015.

Durante décadas ser religioso en la Isla era algo mal visto por parte de las autoridades que impusieron una férrea ideología atea según establecía el modelo soviético implementado por Fidel Castro. Con el fin del socialismo en Europa del Este, Cuba vivió una tibia apertura religiosa que se coronó con la visita del papa Juan Pablo II en 1998. Aunque el país es oficialmente “laico”, las iglesias tienen prohibido el acceso a los medios de comunicación y las escuelas.

En su búsqueda de apoyo popular, Díaz-Canel ha marcado distancia con el modelo de gestión de su predecesor, Raúl Castro, a quien no le gustaban las apariciones públicas. Las imágenes difundidas por la prensa oficial también reflejan varios intercambios del presidente con artistas, músicos y la ciudadanía.

El nuevo gobernante ha exhortado al uso masivo de las redes sociales “para defender la revolución”, autorizó las transmisiones de la televisión nacional en plataformas online y pretende “informatizar” el país. La apertura de nuevas zonas de navegación wifi, la ampliación de Nauta Hogar y el anunciado internet móvil son parte de este plan.

En la escuela Armando García fue tomada la fotografía del mandatario utilizando una pelota de voleibol para jugar baloncesto con los estudiantes de secundaria. Aunque la prensa oficial no lo señala, el presidente se enfrentó con un problema que los estudiantes cubanos sufren a diario: la escasez de implementos deportivos.

La mayoría de los recursos para practicar deportes en las escuelas cubanas se compran en China, pero Cuba ha denunciado que el embargo estadounidense no le permite adquirir a precios más baratos implementos deportivos para sus escuelas.

Díaz-Canel, nombrado presidente de Cuba por la Asamblea Nacional el pasado 19 de abril, es un ingeniero de 58 años que no hace parte de los históricos de la revolución. Tiene ante sí el reto de reconstruir un país devastado por décadas de malos manejos económicos, un fuerte envejecimiento poblacional y escasa inversión extranjera.

