Díaz-Canel indulta a las 'mulas' hasta nuevo aviso

Dos días ha necesitado la Mesa Redonda para explicar, con Miguel Díaz-Canel y su ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, el aumento salarial para el sector estatal anunciado el pasado jueves.

Entre las pocas novedades esbozadas por el dúo responsable de la marcha económica de la nación estuvo el adelanto de una nueva regulación para disminuir "la fuga de divisas del país" a través de las llamadas "mulas" que compran en el extranjero mercancía para revender en la Isla.

Gil hizo saltar las alarmas en su intervención del martes al respecto, cuando anunció que regularían aquellas importaciones que hacen las personas naturales para el sector privado, fundamentalmente desde países como Estados Unidos, Panamá y México. Un día después matizó sus palabras agregando que no se trata de "prohibir las vías actuales" sino que el Estado lanzará "ofertas competitivas" para contrarrestar el fenómeno.

Las mulas son las principales suministradoras de ropa, calzado y electrodomésticos en el mercado informal cubano. Muchos negocios privados dedicados a servicios de peluquería, masajes, reparaciones de dispositivos electrónicos y hasta confección de alimentos se abastecen de parte de la materia prima que llega en el equipaje personal de estos viajeros.

De ahí que tras las primeras declaraciones de Gil el martes, muchos temieran un recorte en la cantidad y variedad de productos que pueden importarse. Por el momento la Aduana General de la República mantiene una estricta regulación de las importaciones personales, limitando incluso el número de ejemplares de un mismo producto que pueden ingresarse a la Isla.

En cuanto al aumento salarial, Díaz-Canel aclaró que, puesto que la medida se comenzará a efectuar este mes de julio, "se está trabajando de forma acelerada" para que los cambios lleguen también al sector educativo, que se detiene este mes por las vacaciones.

Para el economista cubano Elías Amor, residente en España, bastará el tiempo para darse cuenta de la ineficacia de estas decisiones. "Pronto se verá que aumentar los salarios no beneficia al sector presupuestado, ni tampoco a la economía. Es pan para hoy y hambre para mañana", criticó en su blog Cubaeconomía.

Amor advierte de que "los incrementos de precios se producirán seguro, y no vendrán de la demanda, ese es el gran error, porque el aumento salarial es muy escaso, y no da para grandes alardes de gasto". El economista opina que la oferta no va a aumentar y que "sin respaldo de productividad se incrementarán los costes unitarios de producción, y ello se trasladará al resto de la economía". Además, considera que "si se practican medidas de regulación y controles de precios, o precios topados, la situación será la misma de siempre, incluso peor".

La Mesa Redonda ha abordado durante dos programas consecutivos las nuevas medidas económicas pero centrándose en el alza salarial y pasando de puntillas por el resto de acciones, aún por concretar en los próximos meses. Alusiones a un cercano fin de la dualidad monetaria, sin precisar fecha, y menciones al posible uso de criptomonedas captaron la atención de muchos, pero los ministros no ahondaron en esos temas.

El martes Díaz-Canel insistió en que las medidas tomadas no son populistas y, aunque negó taxativamente que se atraviese un momento como el del Período Especial, sí llamó a rescatar ideas de aquella época.

"Se tuvieron en cuenta también todas las directivas del Comandante en Jefe para el Período Especial que en dos momentos de los años 90 se emitieron. Son documentos que están en los territorios, que hay que desempolvar, que todo el mundo tiene que estudiar, porque existen cosas que hicimos en aquellos momentos que nos dieron mucho resultado y después, lamentablemente, desmontamos y hay que volverlas a llevar al desarrollo a nivel local".

El temor a que la reciente subida de salarios traiga un aumento de los precios ha ido creciendo en las calles cubanas tras el anuncio oficial de un plan de medidas económicas que entrarán en vigor de forma paulatina. Díaz-Canel, en cambio, rechazó que se llegue a ese extremo y pidió a la población que contribuya a evitar la inflación: "Estamos llamando a actuar y pensar como país", dijo.

En el programa del martes, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, ya indicó que se prevé actuar en el sector privado, muy centrado en gastronomía y transportación. "En esta tarea participaremos las instituciones responsables de monitorear y revisar el comportamiento de los precios, tanto mayoristas como minoristas".

Con anterioridad, el Gobierno ha echado mano de la imposición de precios topados para regular las tarifas de productos en los mercados agrícolas o los taxis privados de varios municipios del país.

Un extenso cuerpo de inspectores centrados en el sector por cuenta propia ha sido otra de las herramientas para impedir la inflación en el último año, pero esas decisiones no han dado los resultados esperados. El precio de la libra de carne de cerdo prácticamente se ha duplicado en los últimos meses y los pasajes en una ruta de almendrón también.

Muchos comerciantes privados respondieron a los precios topados llevándose sus productos al mercado negro, que representa una fuente de abastecimiento sumamente importante en la vida de los cubanos desde hace más de medio siglo.

En esta ocasión, también han comenzado a escucharse las voces de preocupación como las del economista Pedro Monreal que cuestionó en su cuenta de Twitter que "suponiendo que se 'congelen' precios para evitar que la brecha de oferta y demanda se manifieste como inflación abierta en mercados legales, ¿cuánto se estima que pudiera ser el nivel de inflación en el mercado negro?".

Monreal advirtió de que el aumento de sueldo va a traer una "demanda extra en alimentos en el 2º semestre de 2019 (2550 millones de CUP)", lo cual "representaría un incremento del 49,3% respecto a las ventas de alimentos en el 2º semestre de 2018. Para que tal incremento no fuese inflacionario, se necesita un incremento proporcional de oferta".

La subida salarial establece que los sueldos mínimos mensuales se elevarán desde 225 pesos cubanos o CUP (equivalentes a 9,3 dólares) hasta 400 (16,6 dólares), los medios suben de 767 pesos cubanos (30,6 dólares) a 1.067 pesos (44,4 dólares) y los máximos se elevarán hasta 3.000 pesos (125 dólares).

En la intervención del martes de Díaz-Canel no faltó el enemigo eterno y la habitual dosis de épica. El gobernante aseguró que Cuba alcanzará la "prosperidad" pese al embargo financiero y comercial que le impone Estados Unidos y confió en corregir el "bloqueo interno", referido a la ineficiencia productiva y la excesiva burocracia, un concepto que hasta hace poco solo era usado por los opositores y las voces más críticas.

Hasta el momento, todas las medidas esbozadas han estado encaminadas al sector estatal, pero los trabajadores por cuenta propia confían que habrá reformas dirigidas a ellos. Llevan años clamando por una rebaja de los impuestos, la capacidad legal de importar y exportar de forma independiente y un mercado mayorista con verdaderos precios preferenciales.

Otro reclamo de ese sector, que solo fue autorizado en la Isla en los años 90, precisamente durante el Período Especial, es que se extienda las licencias al ejercicio de profesiones diplomadas.

