Díaz-Canel retoma el discurso obsoleto de Fidel Castro sobre los intelectuales

Miguel Díaz-Canel ha aprovechado el discurso de clausura del IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) para recordar las controvertidas Palabras a los intelectuales que pronunció Fidel Castro en 1961 y llamar a combatir a los "mercenarios culturales, esos dispuestos a linchar a cuantos artistas y creadores apoyen a la Revolución".

En sus palabras, el gobernante cubano advirtió de que no se va "a limitar la creación, pero la Revolución que ha resistido 60 años por saber defenderse no va a dejar sus espacios institucionales en manos de quienes sirven a su enemigo".

Este 2019 comenzó marcado por la controversia abierta en el mundo artístico por el Decreto 349, que regula la difusión artística en la Isla. La nueva norma, que entró en vigor en diciembre pasado y no se ha aplicado aún en toda su extensión, causó un cisma entre los intelectuales cubanos que la respaldan abiertamente y los que consideran que censura el arte, especialmente porque regula quién puede y no ser considerado creador e interfiere en la difusión artística en espacios privados.

Díaz-Canel definió a Cuba como un país "acribillado mediáticamente por los medios más influyentes del planeta" y aseguró: "Fidel [Castro] supo advertir el riesgo de perder nuestra mayor fortaleza: la unidad, la identidad, la cultura, con la avalancha colonizadora que avanzaba en los tiempos de la globalización". El mandatario hizo expresamente referencia al "acceso masivo a las nuevas tecnologías, promovido por los mercaderes modernos".

Las redes sociales también tuvieron un espacio en las palabras de Díaz-Canel, en medio de un aumento de la presencia de los cubanos en Twitter y Facebook, donde en los últimos meses se han vuelto frecuentes las críticas contra la gestión del Gobierno, las demandas de mejoras en los servicios y, más recientemente, una intensa campaña para que el monopolio estatal de telecomunicaciones baje los precios del acceso a internet.

En ese tema, el mandatario volvió a elogiar a Castro por ser consciente de que esas tecnologías de acelerado desarrollo serían una poderosa arma de educación y multiplicación del conocimiento" y crear la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), copada por la Seguridad del Estado.

El gobernante, coincidiendo con el 58 aniversario de Palabras a los Intelectuales, recordó las reuniones en la Biblioteca Nacional que dieron lugar a una política cultural dentro de estrictos límites ideológicos y también a la creación de la Uneac. "Si hace 60 años fue vencido el intento de fracturar la unión visceral entre aquella vanguardia y su Revolución, es decir, ella misma y su pueblo, más tarde y muchas veces a lo largo de los años el adversario se empeñaría inútilmente en ello", proclamó.

Díaz- Canel también retomó las polémicas palabras pronunciadas por Castro en aquella ocasión para definir los límites de la producción artística ["dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada"]. "Siempre me ha preocupado que de aquellas palabras se extraigan un par de frases y se enarbolen como consigna", advirtió Díaz-Canel. "Nuestro deber es leerlo conscientes de que sigue siendo un documento para todos los tiempos".

El gobernante reconoció en sus palabras al presidente saliente, el escritor Miguel Barnet, quien estuvo por más de dos décadas en el cargo, y felicitó al recién electo Luis Morlote Rivas, un cuadro sin carrera artística que con anterioridad ejercía como vicepresidente de la Uneac, después de haber sido presidente de la Asociación Hermanos Saíz y que actualmente es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Morlote representa la nueva camada de rostros que están tomando posiciones dentro de las instituciones nacionales, de probada lealtad ideológica y un discurso totalmente alineado con el Partido Comunista. Entre sus actuaciones más combativas de los últimos años estuvo su presencia en los Foros Paralelos de la VII Cumbre de las Américas en Panamá, 2015, donde formó parte de las tropas de choque contra activistas cubanos.

En sus primeras palabras como presidente de la organización oficialista, Morlote aseguró que en el Congreso quedó demostrado que "hay una Uneac comprometida con la revolución, con el pensamiento de Fidel y Raúl, y de todos los que continúan su obra". Por su parte, Barnet fue reconocido con el cargo de presidente de honor de la organización.

"No tengo una obra tan grande como el Turquino, pero tras 22 años en el Ejecutivo de la UNEAC y once en la presidencia puedo decir: no crean que ha sido un sacrificio. Me he entregado y me seguiré entregando, porque para mí lo más importante es la causa, esta gran revolución que nos ha traído hasta aquí", declaró Barnet, al aceptar el nuevo cargo.

Durante el discurso, Díaz-Canel fue interrumpido varias veces por largas ovaciones de los artistas puestos de pie y muchas de sus frases recibieron breves aplausos y aprobaciones a voz en cuello de algunos artistas.

También fue elegido el Consejo Nacional de la UNEAC, integrado por Alicia Alonso, Leo Brouwer, Alfredo Diez Nieto, Ambrosio Fornet, César López, Eusebio Leal, Chucho Valdés, Graziella Pogolotti, Martha Rojas, Omara Portuondo, Pablo Milanés, Roberto Fernández Retamar, Rogelio Martínez Furé, Rosita Fornés, María Teresa Linares, Fina García Marruz, Silvio Rodríguez, Nancy Morejón, Jesús Ortega, Verónica Lynn, Pedro de Oraá, Jesús Chucho Cabrera y Miguel Barnet.

El sector artístico cubano está viviendo una rápida transformación con la irrupción de las nuevas tecnologías, el crecimiento del consumo cultural "a la carta" y la expansión del sector privado. Si antes los creadores necesitaban estar integrados en una institución para poder grabar un disco, publicar un libro o presentarse en un espectáculo ante el público, ahora existen estudios de grabación, profesionales del videoclip y bares privados donde pueden llevarlo a cabo sin que intervenga el oficialismo.

El Decreto 349 intenta regular el fenómeno y devolver a las instituciones culturales la capacidad de decidir desde qué música se escucha en esos locales particulares, hasta el arte que puede colgar de las paredes de las galerías independientes que han brotado por todo el país.

Díaz- Canel tampoco dejó pasar la ocasión de referirse a Estados Unidos y vinculó los fondos que destina para promover la democracia en la Isla con las protestas de las últimas semanas en internet. El mandatario acusó a la actual administración de Trump de pedir "a quienes desean acceder a los cotos privilegiados del imperio que rindan cuenta de cuanto hacen o dicen en las redes sociales", una idea repetida en los últimos días por funcionarios y voceros oficiales contra los usuarios del monopolio estatal Etecsa que reclaman una rebaja de las tarifas.

