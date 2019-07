Dieciocho vecinos de un pueblo canario, atrapados en Cuba por vuelo cancelado

(EFE).- Dieciocho vecinos del municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás se encuentran en un hotel de La Habana sin posibilidad por el momento de regresar a casa después de que la aerolínea estatal Cubana de Aviación cancelara el lunes su vuelo sin reubicarles en otro avión.



"Nos dijeron: el vuelo no sale hoy, nos pusieron en autobuses, nos trajeron al hotel (la noche del lunes) y aquí seguimos", protesta José Luis Martínez, un jubilado miembro del grupo que la semana pasada disfrutó de un viaje organizado turístico en la Isla.



Los 18 grancanarios forman parte del pasaje de más de 200 personas que debió haber abordado la tarde del lunes el Ilyushin Il-96 con el que Cubana de Aviación cubre su ruta regular a Madrid y que quedó fuera de servicio por motivos que no han sido revelados.



Al menos otros 40 pasajeros españoles con el mismo problema optaron por pagar un billete de otra aerolínea para regresar por su cuenta a Madrid, no sin antes acudir a la Embajada española en La Habana para expresar su malestar por la situación.



Los afectados, que aún esperan en el hotel de La Habana, lamentan que Cubana de Aviación -a la que Efe trató de contactar sin éxito a través de varias líneas telefónicas- no les ha confirmado cuándo podrán volar a España, lo que supone un problema especialmente grave para aquellos que necesitan acudir a su trabajo.





Los afectados, que aún esperan en el hotel de La Habana, lamentan que Cubana de Aviación no les ha confirmado cuándo podrán volar a España

"Tengo un negocio de comida preparada: un asadero y freiduría. Este fin de semana mismo tenemos cuatro eventos y me está afectando bastante", explica a Efe una de las afectadas, que se identifica como Fefi.



Otra de ellas, Laura, asegura que hay personas en el grupo a las que se les han acabado los medicamentos para la tensión y el colesterol. "Llevamos viajando juntos veintitantos años y nunca había sucedido algo así", protesta.



La agencia de viajes local que contrataron en Gran Canaria les ha indicado que Cubana de Aviación tiene pensado alquilar un avión de Plus Ultra Línea Aéreas para recoger a los pasajeros en La Habana y llevar a otros "que tienen tirados aquí en Madrid", según un mensaje de WhatsApp mostrado a Efe por el afectado José Luis Martínez.



Sin embargo, tampoco es seguro que esto suceda. "El problema es la incertidumbre. El no saber, porque si nos dicen que nos vamos el viernes nos vamos a Varadero o al Floridita, pero no nos dicen nada y tenemos que esperar aquí en el hotel por si de repente el avión está listo", lamenta Martínez.

