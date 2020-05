EE UU mete a Cuba en su lista de países que no cooperan contra el terrorismo

(EFE).- El Departamento de Estado estadounidense anunció este miércoles que ha incluido a Cuba en su lista de países que "no cooperan completamente" con EE UU en la lucha antiterrorista, una medida que prohíbe vender armas a la isla y que también afecta a Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte.



Esta es la primera vez que Cuba aparece en ese listado desde 2015, cuando el Gobierno del entonces presidente estadounidense, Barack Obama, retiró a la isla de su lista de estados patrocinadores del terrorismo, en el contexto del proceso de deshielo bilateral.



"Este es el primer año desde 2015 que Cuba ha sido certificada como (país) que no coopera completamente" con Estados Unidos según lo establecido en la Ley de Control de Exportación de Armas estadounidense, explicó el Departamento de Estado en un comunicado.

La medida "prohíbe la venta o licencia para exportación de artículos y servicios de defensa

La medida "prohíbe la venta o licencia para exportación de artículos y servicios de defensa y notifica al público y la comunidad internacional de que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de EE UU", indica la nota.



El anuncio llega en un momento de fuertes tensiones entre EE UU y Cuba, y después de varios meses de amenazas de la Casa Blanca sobre una posible inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo que elabora anualmente el Departamento de Estado.



La medida parece ser un paso más que podría llevar a la inclusión de Cuba en esa lista de estados patrocinadores, aunque el Departamento de Estado no respondió inmediatamente a las preguntas de Efe sobre ese punto.



La justificación que citó el Departamento de Estado para afirmar que Cuba "no coopera completamente" con EE UU tiene que ver con la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que viajaron allí para negociaciones de paz y "seguían en Cuba en 2019", indica la nota.

"Citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la petición de Colombia de extraditar a diez líderes del ELN que vivían en La Habana, señaló el Departamento de Estado"

"Citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la petición de Colombia de extraditar a diez líderes del ELN que vivían en La Habana después de que el grupo reivindicara el ataque de 2019 contra una academia de policía en Bogotá, que mató a 22 personas e hirió a más de 60", señaló el Departamento de Estado.



"Como EE UU mantiene una alianza de seguridad duradera con Colombia y comparte con ellos el importante objetivo antiterrorista de combatir a organizaciones como el ELN, la negativa de Cuba a negociar productivamente con el Gobierno colombiano demuestra que no cooperan con EE UU para apoyar a Colombia", agregó.



La nota también señala que Cuba "da refugio a varios fugitivos de la Justicia (estadounidense) requeridos por cargos de violencia política", y cita como ejemplo a Joanne Chesimard, que está en la lista de los terroristas más buscados por el FBI por asesinar a un agente estatal en Nueva Jersey en 1973.

Por su parte, el Gobierno de Cuba rechazó la inclusión del país en la lista y aseguró ser "víctima" del terrorismo "organizado, financiado y ejecutado" por Washington.



"Cuba es víctima del terrorismo. Hay una larga historia de actos terroristas cometidos por el Gobierno de EE UU Contra Cuba", expresó en Twitter el director para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío.



En el caso de Venezuela, el Departamento de Estado afirma que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro -acusado él mismo de narcoterrorismo por EE.UU.- proporciona "un ambiente permisivo para los terroristas de la región", incluidos antiguos miembros de la desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

________________________