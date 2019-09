EE UU expulsa a dos miembros de la misión cubana en la ONU

Las autoridades de Estados Unidos han pedido a dos miembros de la delegación cubana ante Naciones Unidas que abandonen el país, después de considerar que participaron en actividades "dañinas" para la seguridad nacional, según informó este jueves en Twitter la portavoz del departamento de Estado, Morgan Ortagus.

El Ejecutivo estadounidense también ha restringido los movimientos del resto de la misión cubana ante la ONU, formada por 16 miembros, que a partir de ahora solo podrá moverse por Manhattan, el centro de negocios y administrativo de Nueva York y donde se ubica el edificio que sirve de sede a Naciones Unidas. "Tomamos en serio todos y cada uno de los intentos contra la seguridad nacional de EE UU", añadió en el tuit que fue posteriormente borrado y vuelto a publicar.

After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously.