Tras cuatro meses detenido en EE UU, un reportero independiente teme ser repatriado a Cuba

El periodista independiente cubano Serafín Morán Santiago, quien llegó a la frontera estadounidense pidiendo asilo político en abril, comparecerá el viernes ante un tribunal, que decidirá si le otorga la libertad bajo fianza. Organizaciones que promueven la libertad de prensa han denunciado en Miami este miércoles que de ser repatriado a la Isla, la vida de Morán Santiago “corre peligro”.

“Serafín tenía un juicio fijado para octubre pero lo han cancelado y le anunciaron esta audiencia de fianza. Fundamedios y Reporteros sin Fronteras (RSF) estamos preocupados por una eventual deportación a Cuba debido a la persecución del Gobierno de la Isla contra él”, dijo María Fernanda Egas, periodista de Fundamedios, una organización que defiende la libertad de prensa en Estados Unidos.

Morán Santiago está detenido en un centro de la Oficina de Detención y Deportación (ICE por sus siglas en inglés).

Egas explicó que RSF y Fundamedios han estado pendientes de la situación de Morán Santiago y exigen su inmediata liberación. “Él se considera candidato a Parole (libertad bajo palabra) por haber sido víctima de torturas por parte de las autoridades cubanas y cree que una fianza le restaría posibilidades para obtener el asilo político que solicita”, agregó.

Los cubanos se beneficiaron durante más de dos décadas de la política pies secos/pies mojados que permitía su ingreso con Parole a Estados Unidos si pisaban territorio norteamericano. En enero de 2017 el presidente Barack Obama derogó esta política y desde entonces los cubanos son tratados como cualquier otro emigrante que llegue a la frontera sin visado, por lo que pueden ser devueltos a la Isla.

“Esta es una oportunidad para que un juez de inmigración le otorgue una fianza y pueda pelear su asilo político desde la calle”

La política de tolerancia cero de la actual Administración obliga a que los solicitantes de asilo político permanezcan detenidos mientras se procesa su caso. Morán Santiago lleva cuatro meses en un centro de detención del ICE y, aunque pasó con éxito la entrevista de “miedo creíble”, todavía debe defender su caso de asilo político, un proceso largo y complejo, según los abogados.

“Esta es una oportunidad para que un juez de inmigración le otorgue una fianza y pueda pelear su asilo político desde la calle”, explica telefónicamente a este diario el abogado de inmigración Wilfredo Allen.



“Una vista de fianza no es un juicio final, cuando el juez decide si concede o no el asilo político. Si demuestra que no va a ser una carga pública para Estados Unidos ni es un peligro en este país, le pueden conceder la fianza para que salga en libertad. De lo contrario deberá permanecer detenido como la mayoría de los que solicitan asilo hasta el juicio definitivo”, agrega.

Allen aclara que el juez no es quien otorga el Parole, indispensable para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que da la residencia permanente a los cubanos que permanecen un año legalmente en el país. El documento Parole es otorgado por un oficial del ICE presente en los centros de detención.

El abogado de inmigraación se muestra escéptico sobre la posibilidad de que le otorguen un Parole a Morán Santiago

“Las fianzas pueden ser tan bajas como 1.500 dólares o tan altas como 25.000 dólares”, agrega Allen. En caso de que el juez no le conceda una fianza, Morán Santiago tendrá que permanecer detenido en Texas hasta el juicio definitivo donde se decidirá si merece el asilo político o no. El abogado de inmigraación se muestra escéptico sobre la posibilidad de que le otorguen un Parole a Morán Santiago.

La fianza la impone el juez para asegurarse de que el solicitante de refugio va a presentarse en el juicio definitivo y no se quedará como indocumentado en el país.

En el último año fiscal, que concluye en septiembre, 364 cubanos han sido devueltos a la Isla. Desde el 12 de enero de 2017 La Habana se comprometió en recibir a todos los cubanos que sean deportados por las autoridades norteamericanas por llegar a sus fronteras sin visado.

“Solidaridad Sin Fronteras ha estado ayudando a Morán Santiago con su representación legal. Pedimos la ayuda de la comunidad cubana en Miami"

“Solidaridad Sin Fronteras ha estado ayudando a Morán Santiago con su representación legal. Pedimos la ayuda de la comunidad cubana en Miami y de los medios de comunicación para que se conozca lo que ocurre con este periodista”, agregó.

Serafín Moran, de 40 años, ha colaborado como reportero independiente para medios de comunicación como Univisión 23, Telemundo, Hispano Post, Primavera Digital, Cubanet y TV Martí. El periodista ha dicho a las autoridades que fue secuestrado y golpeado en junio de 2016 por agentes de la Seguridad del Estado. El 2 de septiembre de 2017 fue nuevamente detenido y le confiscaron sus equipos de trabajo.

El periodista ha dicho que fue amenazado de muerte si seguía ejerciendo su profesión en la Isla pero la embajada de Estados Unidos en Cuba le negó en dos ocasiones la oportunidad de hacer un expediente para solicitar refugio.

Morán Santiago salió de Cuba hacia Guyana y después cruzó a México, donde permaneció en un refugio temporal. Según ha denunciado, fue hostigado por la embajada cubana en ese país. Se presentó en la frontera estadounidense en busca de asilo político en abril y desde entonces se encuentra a la espera de una respuesta a su caso.

